Od piątku utrudnienia na Kabatach! Tak zmieni się ruch autobusów i samochodów

Rozbudowa metra Kabaty. Utrudnienia

Na początku roboty skupią się na przygotowaniu zaplecza budowy i samego placu, który jest niezbędny do prowadzenia inwestycji. Teren przy pętli zostanie ogrodzony, a zatoka autobusowa w al. Komisji Edukacji Narodowej zostanie zlikwidowana. To oznacza zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w tej części Ursynowa.

W nocy z 20 na 21 marca wprowadzony zostanie pierwszy etap czasowej organizacji ruchu. Zmiany będą dotyczyć autobusów. Dla pasażerów linii 710 i 742 ostatnim przystankiem na Ursynowie będzie Metro Kabaty 02 w Alei Komisji Edukacji Narodowej, za skrzyżowaniem z ulicą Wąwozową. Z kolei przystankiem dla wsiadających w kierunku Targowisko (linia 710) i Rynek (linia 742) będzie Metro Kabaty 03 na ulicy Wąwozowej.

Utrudnienia dla kierowców i pieszych na al. KEN

Kolejne zmiany odczują także kierowcy. Po Świętach Wielkanocnych (7 kwietnia) zostanie wprowadzony drugi etap organizacji ruchu. Zamknięty zostanie jeden pas w al. KEN w kierunku centrum. Na odcinku między ulicą Wąwozową a ulicą Jerzego Iwanowa-Szajnowicza ruch będzie odbywał się wahadłowo po jednym dostępnym pasie i będzie sterowany sygnalizacją świetlną.

Zanim ruszą główne roboty budowlane, wykonawca ogrodzi teren i przygotuje zaplecze budowy. Modernizacja obejmie tzw. komorę torów odstawczych stacji Kabaty, dlatego docelowe zmiany nie będą widoczne dla pasażerów na peronach. Najpierw powstanie obudowa wykopu, później rozebrany zostanie fragment stropu stacji, część ścian, płyta torowa i płyta denna. Następnie wykonawcy zbudują nową, poszerzoną płytę denną, ściany komory rozjazdów oraz nową nawierzchnię torową z rozjazdem.

Wpływ inwestycji na przyszłość linii metra M3

Po zakończeniu przebudowy pociągi będą mogły zawracać za stacją pasażerską Kabaty. Jednocześnie kolejne składy będą mogły płynnie wjeżdżać na linię z pobliskiej Stacji Techniczno-Postojowej Kabaty. Dzięki temu ruch pociągów ma być sprawniejszy, a wydłużone postoje na stacjach dojazdowych do Kabat mają zniknąć.

Zmiany będą też ważne w przyszłości − w perspektywie uruchomienia nowej linii M3, część pociągów będzie mogła być wprowadzana na nową linię właśnie przez linię M1 ze Stacji Techniczno-Postojowej Kabaty.

Zamiast Tesco na Kabatach wybudują wieżowce! Deweloper postawi bloki przy metrze