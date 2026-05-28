Weekend w Warszawie zacznie się spokojnie. Zmiana w pogodzie nadejdzie w niedzielę

Pogoda w Warszawie: 29-31 maja

Mieszkańcy Warszawy mogą spodziewać się weekendu z przewagą chmur. Piątek i sobota przyniosą podobną aurę, jednak bez deszczu. Zmiana czeka nas w niedzielę, która będzie nie tylko najcieplejszym dniem weekendu, ale także przyniesie opady.

Pochmurny i wietrzny piątek

Weekend rozpocznie się w Warszawie od dużego zachmurzenia. Temperatura maksymalna w ciągu dnia sięgnie około 21 stopni, ale noc będzie chłodna, z temperaturą spadającą do około 8°C. Będzie to również najbardziej wietrzny dzień weekendu. Średnia prędkość wiatru wyniesie około 4 m/s. Tego dnia nie przewiduje się opadów.

Sobota: spokojniej, ale wciąż z chmurami

Sobota w stolicy przyniesie kontynuację pochmurnej aury. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 20 stopni Celsjusza. Noc będzie już nieco cieplejsza niż poprzednia, z temperaturą minimalną na poziomie około 11 stopni. Wiatr wyraźnie osłabnie – jego prędkość spadnie do około 3 m/s. Podobnie jak w piątek, w sobotę nie należy spodziewać się deszczu.

Deszczowa niedziela na zakończenie weekendu

Największa zmiana w pogodzie czeka mieszkańców Warszawy w niedzielę. Dzień zapowiada się jako najcieplejszy w całym weekendzie, z temperaturą maksymalną dochodzącą do 21 stopni i minimalną około 13°C w nocy. Mimo wyższej temperatury, prognozy wskazują na słabe opady deszczu. Wiatr pozostanie łagodny, wiejąc z prędkością zbliżoną do tej z soboty.

Jak spędzić weekend w Warszawie?

Pochmurna, ale bezdeszczowa aura w piątek i sobotę sprzyja spędzaniu czasu na zewnątrz. To dobry moment na spacery po parkach czy miejskich skwerach. Niedziela, z uwagi na prognozowane opady deszczu, może być okazją do odwiedzenia miejsc pod dachem, takich jak galerie czy muzea. Lekki deszcz nie powinien jednak zniechęcać do krótkich wyjść z parasolem.

Dane pogodowe: OpenWeather