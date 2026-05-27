TOMASZ LIPIŃSKI rusza w TRASĘ!

Tomasz Lipiński od dekad jest głosem polskiego buntu i nadziei. W swoich dwóch tomach autobiografii – „Jeszcze będzie przepięknie” oraz najnowszym „Jeszcze będzie normalnie” – bez retuszu opisuje polską drogę do wolności. Teraz artysta rusza w Polskę, by spotkać się z czytelnikami i słuchaczami w ramach wyjątkowych wieczorów autorskich połączonych z intymnymi mini-recitalami.

Co czeka fanów na spotkaniach?

Każde wydarzenie to unikalne połączenie szczerej rozmowy o kulisach życia w PRL-u i szalonych latach 90. z muzyką graną „na żywo”. W przypadku mini-recitali solo Lipiński wraca do korzeni – grania na gitarze akustycznej przed bliską publicznością. Sam artysta przyznaje w swojej książce, że takie występy to „znakomita szkoła”, gdzie nie ma miejsca na fałsz, a sprzężenie zwrotne między muzykiem a słuchaczami osiąga apogeum.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ I RECITALI – LATO 2026.

Zaplanuj wieczór z legendą! Oto szczegółowa lista miast, które odwiedzi Tomasz Lipiński:

27.05 – Kutno: Spotkanie autorskie

28.05 – Warszawa (Pardon, To Tu): Wieczór autorski – intymna rozmowa w kultowym miejscu

30.05 – Warszawa (Warszawskie Targi Książki na Stadionie Narodowym): Spotkanie autorskie i podpisywanie książek

01.06 – Gdańsk: Mini-recital solo – powrót do miasta, w którym artysta „zakochał się na całe życie"

13.06 – Elbląg (Ogrody Polityki): Mini-recital solo

21.06 – Opoczno: Mini-recital solo

23.06 – Piotrków Trybunalski: Wieczór autorski

04.07 – Darłowo (Festiwal Media i Sztuka): Mini-recital solo

19.07 – Jarocin (Festiwal Jarocin): Projekt „Moja krew, twoja krew" – powrót do „oazy wolności", która ukształtowała polski rock

08.08 – Kraków (Męskie Granie): Projekt „Moja krew, twoja krew"

21.08 – Warszawa (Męskie Granie): Projekt „Moja krew, twoja krew"

Dlaczego warto być na miejscu?

Dla wielu fanów spotkanie z Tomaszem Lipińskim to „przeżycie prawie religijne”. Artysta w swojej biografii nie boi się trudnych tematów – pisze o walce z depresją, o tym, jak pod maską gwiazdy rocka szukał spokoju w naukach Buddy i o miłości do swoich córek, Agaty i Lucji.Na letnich festiwalach (Jarocin, Męskie Granie) zobaczymy projekt „Moja krew, twoja krew” - to muzyczny pomost, który łączy różne pokolenia artystów i da możliwość usłyszenia na żywo starych hymnów buntu w nowym brzmieniu.

Nie przegap okazji, by spotkać człowieka, który udowodnił, że prawdziwa kultura rodzi się w bólach, a nadzieja umiera ostatnia.