Cyrkowy Dzień Dziecka w Julinek Park. W 33 minuty dookoła świata!

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2026-05-27 12:57

30 i 31 maja Julinek Park zaprasza rodziny na Cyrkowy Dzień Dziecka – weekend pełen pokazów, warsztatów, wodnych atrakcji i rodzinnej zabawy. W tym roku wydarzenie będzie miało także wyjątkowy wymiar dostępności: część programu zostanie zrealizowana z tłumaczeniem na Polski Język Migowy.

Dzień Dziecka w Julinek Park

Julinek Park po raz kolejny świętuje Dzień Dziecka w duchu swojego cyrkowego DNA. Dawna baza cyrkowa, położona około 30 km od Warszawy, dziś łączy historię polskiej sztuki cyrkowej z nowoczesną rozrywką rodzinną i ponad 50 atrakcjami dla dzieci oraz dorosłych.

Tegoroczny Dzień Dziecka w Julinku to propozycja dla rodzin, które chcą spędzić czas aktywnie, razem i bez kompromisów. W programie wydarzenia znalazł się wyjątkowy spektakl „W 33 minuty dookoła świata” przygotowany przez uczniów szkoły cyrkowej, a także bogaty harmonogram animacji i atrakcji dla najmłodszych. m.in. warsztaty cyrkowe dla dzieci, rodzin, seniorów i osób z niepełnosprawnościami, pokaz Latających Trapezów wraz z warsztatami dla uczestników oraz interaktywne oprowadzanie po Wystawie Sztuki Cyrkowej z tłumaczeniem PJM. Dzięki temu wydarzenie ma być dostępne dla jeszcze szerszej grupy gości i pokazywać, że cyrkowa radość naprawdę może łączyć pokolenia i różne potrzeby.

Polecany artykuł:

Misie i morze zniczy pod zamkniętym klubem. Ząbki nie mogą otrząsnąć się po śmi…

Strefa Wodna już otwarta!

Nie zabraknie także atrakcji, które od lat tworzą atmosferę rodzinnych weekendów w Julinku: animacji, Bubble Show, Mini Disco, Aqua Disco, Piana Party, warsztatów kreatywnych i aktywności w plenerze. Dodatkowym atutem tegorocznego Dnia Dziecka jest otwarta już Strefa Wodna, która w sezonie 2026 zyskała nowe parasole i strefy leżakowe.

Na najmłodszych gości czekają również prezenty, a rodziny z dziećmi do 4. roku życia mogą skorzystać ze specjalnej promocji: bilet dla malucha kosztuje tylko 5 zł. To hasło tegorocznej komunikacji najlepiej oddaje charakter wydarzenia: mały gość, wielka zabawa.

- Dzień Dziecka w Julinku zawsze był świętem rodzinnej radości, ale w tym roku chcemy szczególnie podkreślić, że dobra zabawa powinna być dostępna dla wszystkich. Dlatego w programie znalazły się warsztaty i oprowadzanie z tłumaczeniem na Polski Język Migowy, a aktywności projektujemy tak, aby mogły w nich uczestniczyć dzieci, rodziny, seniorzy i osoby z niepełnosprawnościami. Julinek wyrasta z tradycji cyrku, który od zawsze łączył ludzi ponad podziałami – i właśnie tę ideę chcemy pokazać podczas tegorocznego Dnia Dziecka - mówi Karina Jarecka, Marketing Manager Julinek Park.

Cyrkowy Dzień Dziecka w Julinek Park
Galeria zdjęć 6

Szczegóły wydarzenia dostępne na stronie www.julinek.com.pl.

Zadanie publiczne współfinansowane jest ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Polecany artykuł:

Biurowiec PKO w centrum Warszawy wystawiony na sprzedaż. Za budynek przy rondzi…
Atrakcje w Parku Rozrywki Julinek!
Sonda
Masz plany na Dzień Dziecka?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

JULINEK
DZIEŃ DZIECKA