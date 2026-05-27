Cyrkowy Dzień Dziecka w Julinek Park. W 33 minuty dookoła świata!

Dzień Dziecka w Julinek Park

Julinek Park po raz kolejny świętuje Dzień Dziecka w duchu swojego cyrkowego DNA. Dawna baza cyrkowa, położona około 30 km od Warszawy, dziś łączy historię polskiej sztuki cyrkowej z nowoczesną rozrywką rodzinną i ponad 50 atrakcjami dla dzieci oraz dorosłych.

Tegoroczny Dzień Dziecka w Julinku to propozycja dla rodzin, które chcą spędzić czas aktywnie, razem i bez kompromisów. W programie wydarzenia znalazł się wyjątkowy spektakl „W 33 minuty dookoła świata” przygotowany przez uczniów szkoły cyrkowej, a także bogaty harmonogram animacji i atrakcji dla najmłodszych. m.in. warsztaty cyrkowe dla dzieci, rodzin, seniorów i osób z niepełnosprawnościami, pokaz Latających Trapezów wraz z warsztatami dla uczestników oraz interaktywne oprowadzanie po Wystawie Sztuki Cyrkowej z tłumaczeniem PJM. Dzięki temu wydarzenie ma być dostępne dla jeszcze szerszej grupy gości i pokazywać, że cyrkowa radość naprawdę może łączyć pokolenia i różne potrzeby.

Strefa Wodna już otwarta!

Nie zabraknie także atrakcji, które od lat tworzą atmosferę rodzinnych weekendów w Julinku: animacji, Bubble Show, Mini Disco, Aqua Disco, Piana Party, warsztatów kreatywnych i aktywności w plenerze. Dodatkowym atutem tegorocznego Dnia Dziecka jest otwarta już Strefa Wodna, która w sezonie 2026 zyskała nowe parasole i strefy leżakowe.

Na najmłodszych gości czekają również prezenty, a rodziny z dziećmi do 4. roku życia mogą skorzystać ze specjalnej promocji: bilet dla malucha kosztuje tylko 5 zł. To hasło tegorocznej komunikacji najlepiej oddaje charakter wydarzenia: mały gość, wielka zabawa.

- Dzień Dziecka w Julinku zawsze był świętem rodzinnej radości, ale w tym roku chcemy szczególnie podkreślić, że dobra zabawa powinna być dostępna dla wszystkich. Dlatego w programie znalazły się warsztaty i oprowadzanie z tłumaczeniem na Polski Język Migowy, a aktywności projektujemy tak, aby mogły w nich uczestniczyć dzieci, rodziny, seniorzy i osoby z niepełnosprawnościami. Julinek wyrasta z tradycji cyrku, który od zawsze łączył ludzi ponad podziałami – i właśnie tę ideę chcemy pokazać podczas tegorocznego Dnia Dziecka - mówi Karina Jarecka, Marketing Manager Julinek Park.

6

Szczegóły wydarzenia dostępne na stronie www.julinek.com.pl.

Zadanie publiczne współfinansowane jest ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Atrakcje w Parku Rozrywki Julinek!