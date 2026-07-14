Totalna demolka pod Wyszkowem. A chciał tylko podjechać koparką do sklepu!

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2026-07-14 11:16

To miała być tylko krótka przejażdżka koparką do sklepu. Wyprawa zakończyła się totalną demolką okolicy oraz wizją kilku lat za kratkami. 39-latek słono pożałował tego, że ruszył maszyną w drogę, gdy we krwi buzowały mu promile.

Pijany wjechał koparką w ogrodzenie i drzewa. Chciał tylko zrobić zakupy w sklepie
Autor: KPP w Wyszkowie/ Materiały prasowe

Stare Płudy. Koparką siał zniszczenie

Szokujący incydent pod Wyszkowem. W miniony piątek (10 lipca) w Starych Płudach (gm. Somianka) świadkowie zdarzenia z niedowierzaniem patrzyli, jak kierujący koparką najpierw wjechał na chodnik prowadzący do przydrożnej kapliczki, uszkadzając jego nawierzchnię, a następnie uderzył w ogrodzenie jednej z posesji oraz złamał trzy sosny, po czym uciekł. Ruszyli za demolującym okolicę uciekinierem, po drodze wzywając policję.

Mundurowi szybko zjawili się pod wskazanym adresem i zatrzymali siejącą zniszczenie koparkę do kontroli.

- W trakcie wykonywania czynności okazało się, że za kierownicą koparki siedział kompletnie pijany 39-latek. Jak tłumaczył policjantom, chciał pojechać tylko „do sklepu”. Badanie stanu trzeźwości wykazało w organizmie mężczyzny blisko 3 promile alkoholu. Ponadto okazało się, że nie posiada on uprawnień do kierowania pojazdami - przekazała podkom. Wioleta Szymanik z Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie.

- W toku dalszych czynności policjanci ustalili również, że koparka, którą poruszał się 39-latek, nie posiadała obowiązkowego ubezpieczenia OC, w związku z czym nie powinna uczestniczyć w ruchu drogowym - dodała.

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39-latek odpowie za przewinienia

Teraz 39-latek odpowie przed sądem za swoje przewinienia. Na koncie ma nie tylko spowodowanie zdarzeń drogowych, ale przede wszystkim kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości i bez wymaganych uprawnień. Mężczyźnie grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności, nawet dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz wysoka kara finansowa. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.

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POLICJA WYSZKÓW
KOPARKA