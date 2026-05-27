Twój samochód na celowniku dzika? Trzaskowski nie ma dobrych wieści

Warszawa powołuje zespół ds. dzikich zwierząt

W poniedziałek, 25 maja, odbyło się pierwsze spotkanie zespołu ds. dzikich zwierząt powołanego przez stołeczny ratusz. W spotkaniu udział wzięło ponad 30 przedstawicieli środowiska naukowego, jednostek miejskich, strony społecznej oraz radnych.

Jak zaznaczają władze Warszawy, zespół będzie zajmował się wypracowaniem kompleksowych rozwiązań dotyczących obecności dzikich zwierząt w mieście, a w szczególności dzików. Na czele działań związanych z funkcjonowaniem zespołu stanęli prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski oraz Magdalena Młochowska, dyrektorka koordynatorka ds. Zielonej Warszawy.

- Powołanie Zespołu ds. dzikich zwierząt to odpowiedź na realne wyzwania związane z funkcjonowaniem miasta i obecnością dzikiej fauny na terenach zurbanizowanych - poinformowała Magdalena Młochowska. - Chcemy oprzeć nasze działania na wiedzy ekspertów, doświadczeniu praktyków i dialogu społecznym. Zespół będzie pracował zarówno nad rozwiązaniami dotyczącymi badań i monitoringu populacji dzików, jak również nad edukacją mieszkańców i budowaniem dobrych praktyk współistnienia ludzi oraz dzikich zwierząt w mieście - wyjaśniła.

Podczas poniedziałkowego posiedzenia ustalono, że prace zespołu wspierać będą tematyczne grupy robocze, zajmując się m.in. kwestiami badań dotyczących populacji dzików, analizą obecnych rozwiązań, kierunkami edukacji mieszkańców oraz wypracowaniem rekomendacji dla miasta.

Kolejne spotkanie zespołu ds. dzikich zwierząt planowane jest we wrześniu.

Rafał Trzaskowski o pracy zespołu i wybranych specjalistach

Na środowej (27 maja) konferencji prasowej dotyczącej tegorocznych obchodów Święta Warszawy, Rafał Trzaskowski został zapytany przez dziennikarza o dobór specjalistów, których zaproszono do zespołu, a który jest krytykowany przez aktywistów z Miasto Jest Nasze.

- Zebraliśmy mnóstwo organizacji. Zaprosiliśmy autorytety, które dla ruchów miejskich są istotne – odpowiedział prezydent stolicy. - Dobieramy tych ludzi i te instytucje, które są w stanie nam wypracować jasne rekomendacje - zaznaczył.

Jak podkreślił prezydent Trzaskowski, zadaniem zespołu ds. dzikich zwierząt jest przede wszystkim to, „żebyśmy mieli pewność, że opieramy się na faktach, i że wypracowujemy takie rekomendacje, które pozwolą nam lepiej radzić sobie z tym problemem”.

Rafał Trzaskowski przypomniał przy okazji, że głównym problemem jest fakt, że na mocy obowiązującego prawa dzików po prostu nie można wywozić z Warszawy, albo nawet przewozić w ramach miasta. - I też jasno to zostało ustalone na tym pierwszym spotkaniu, że taka jest wykładnia Ministerstwa Rolnictwa. Jeżeli ktoś twierdzi, że Ministerstwo Rolnictwa powinno mieć inną wykładnię, to to jest moment, żeby wywierać presję przede wszystkim na nich i starać się zastanowić, czy te prawo może być interpretowane w inny sposób. Ale my jesteśmy zobowiązani tym, co mówi Ministerstwo - wyjaśnił.

Dzik zniszczył ci auto w Warszawie? Prezydent nie ma dobrych wieści

Rafał Trzaskowski otrzymał również pytanie, które nieco go zaskoczyło. Został bowiem zapytany również o to, do kogo zgłosić zniszczenie np. auta przez dzika na terenie Warszawy, żeby uzyskać odszkodowanie. - Nie wiem czy jest możliwość ubiegania się o odszkodowanie - odpowiedział wprost Rafał Trzaskowski. - Ale sprawdzę to, bo to jest dobre pytanie - dodał.

