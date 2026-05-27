Kontrowersyjna konferencja izraelskich służb w Warszawie. Będzie protest: "To platforma dla zbrodniarzy"

Konferencja NexTech Warsaw 2026 odbędzie się 27–28 maja w hotelu Presidential w Warszawie

Udział zapowiedzieli byli funkcjonariusze izraelskich służb i eksperci wojskowi

Organizacje propalestyńskie planują protest pod hasłem „Nie dla ludobójczych technologii”.

Technologia, wojsko i cyberbezpieczeństwo

NexTech Warsaw 2026 ma zgromadzić przedstawicieli branży technologicznej, sektora obronnego i cyberbezpieczeństwa z Polski oraz Europy Środkowo-Wschodniej. Organizatorem wydarzenia jest izraelska firma Cybertech Global, która od ponad dekady przygotowuje międzynarodowe konferencje dotyczące nowych technologii i bezpieczeństwa. Wcześniejsze konferencje w innych częściach świata wywoływały protesty.

Według zapowiedzi uczestnicy będą rozmawiać o rozwiązaniach wojskowych, dronach, cyberbezpieczeństwie, sztucznej inteligencji i ochronie infrastruktury krytycznej. Organizatorzy podkreślają również znaczenie współpracy biznesu i administracji publicznej w kontekście bezpieczeństwa regionu oraz wschodniej flanki NATO.

Wśród gości mają pojawić się ambasador USA w Polsce Thomas Rose oraz były naczelny dowódca sił NATO w Europie gen. Wesley Clark. Rzecznik MSZ Maciej Wewiór przekazał PAP, że przedstawiciele resortu nie planują udziału w wydarzeniu. Podobną deklarację złożył wiceszef MON Cezary Tomczyk.

Byli wojskowi i ludzie wywiadu

Jednym z prelegentów będzie Sariel Moshe, były oficer izraelskiego wywiadu wojskowego, związany wcześniej z jednostką 8200 zajmującą się cyberwywiadem. W 2014 roku byli żołnierze tej jednostki alarmowali publicznie, że odpowiada ona za masową inwigilację Palestyńczyków. Temat opisywał później „New York Times”, a Amnesty International publikowała raporty dotyczące narzędzi nadzoru.

Na konferencji pojawi się również Shai Arbel, były oficer wywiadu i współzałożyciel firmy Terrogence. Według śledztwa magazynu „Forbes” firma tworzyła narzędzia rozpoznawania twarzy wykorzystujące zdjęcia i nagrania użytkowników mediów społecznościowych bez ich wiedzy.

Po późniejszych zmianach właścicielskich technologie rozwijane przez firmę trafiły do spółki Cognyte. Amnesty International i Human Rights Watch zarzucały tej firmie dostarczanie technologii analitycznych oraz narzędzi inwigilacyjnych rządom m.in. Mjanmy, Kenii, Kazachstanu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Wojna w Gazie i drony

Wśród prelegentów znalazł się również Jonathan Barkat. Po wybuchu wojny po 7 października 2023 roku przerwał naukę w USA i wrócił do Izraela. Wstąpił jako ochotnik do jednostki wojskowej uczestniczącej w działaniach w Strefie Gazy i Libanie. Według oficjalnego biogramu pomagał rozwijać wykorzystanie dronów podczas działań wojskowych. Zebrano ponad 1,5 mln dolarów na zakup ponad 160 urządzeń i szkolenia żołnierzy.

Jednocześnie dane Centrum Satelitarnego ONZ UNOSAT wskazywały, że w Chan Junis w wyniku izraelskich działań wojskowych zniszczonych zostało ponad 25 tys. budynków.

Kontrowersje wokół organizatorów

Cybertech Global od lat współpracuje z izraelskimi władzami. Podczas tegorocznej edycji w Tel Awiwie występowali premier Benjamin Netanjahu i prezydent Isaac Herzog. Za konferencją stoi także organizacja ELNET, działająca na rzecz wzmacniania relacji Europy i Izraela.

ELNET od lat budzi kontrowersje. Francuski portal śledczy Mediapart opisywał organizowanie zamkniętych i finansowanych wyjazdów dla europejskich polityków oraz wojskowych do Izraela. Konsorcjum Investigative Journalism for Europe informowało z kolei o zaangażowaniu ELNET w rozwój współpracy wojskowej i handlu uzbrojeniem między Europą a Izraelem. Organizacja przypisywała sobie udział w największym kontrakcie zbrojeniowym między Niemcami a Izraelem dotyczącym systemu Arrow 3 o wartości 3,5 mld dolarów.

Śledztwa „The Intercept” oraz „openDemocracy” analizowały również przepływy finansowe wokół ELNET. Według tych publikacji znacząca część środków miała pochodzić od wpływowych środowisk związanych z amerykańską prawicą i proizraelskim lobby AIPAC. Investigative Journalism for Europe opisywało też bezpośrednie przepływy pieniędzy między izraelskimi instytucjami publicznymi a organizacją.

Będzie protest w Warszawie

Organizacja studencka Akademia dla Palestyny zapowiedziała demonstrację przeciwko konferencji. Protest rozpocznie się 27 maja o godz. 17 na Placu Defilad. Uczestnicy planują przejść pod hotel, gdzie odbędzie się wydarzenie.

Organizatorzy protestu zarzucają części uczestników konferencji współodpowiedzialność za działania wojenne w Strefie Gazy oraz rozwój technologii wykorzystywanych do nadzoru i działań militarnych.

„To nie jest neutralne spotkanie branży technologicznej. To platforma dla zbrodniarzy i tych, którzy na zbrodniach zarabiają. (...) Na konferencji w Presidentantal Hotel pojawią się osoby współodpowiedzialne za śmierć tysięcy cywilów, tortury i zbrodnie przeciwko ludzkości” - napisano w komunikacie protestujących.

Źródło: PAP, Super Express