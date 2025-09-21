Kolejne państwa uznają Palestynę. Ostra reakcja Benjamina Netanjahu: "Absurdalna nagroda za terror"

Benjamin Netanjahu argumentuje, że uznanie państwowości Palestyny to nagroda dla Hamasu, organizacji uznawanej przez Izrael za terrorystyczną.

Premier zapowiedział, że Izrael będzie walczył z tą inicjatywą na forum ONZ i w innych międzynarodowych gremiach.

Padły mocne słowa o "fałszywej propagandzie" i "zagrożeniu dla istnienia Izraela".

Netanjahu: Palestyna zagrożeniem dla Izraela

Benjamin Netanjahu podczas niedzielnego posiedzenia rządu nie przebierał w słowach. Jego zdaniem, utworzenie niepodległej Palestyny stanowi bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa Izraela.

- Będziemy musieli walczyć na forum ONZ i we wszystkich innych miejscach przed kierowaną pod naszym adresem fałszywą propagandą i wezwaniami do utworzenia państwa palestyńskiego, co zagrażałoby naszemu istnieniu i stanowiło absurdalną nagrodę za terror - grzmiał Netanjahu.

Fala uznania dla Palestyny

W ostatnich dniach obserwujemy falę państw uznających państwowość Palestyny. To wywołuje sprzeciw Izraela i zaniepokojenie jego sojuszników. Kto konkretnie popiera Palestynę?

Kanada

Australia

Wielka Brytania

Francja (decyzja oczekiwana w poniedziałek)

Portugalia (zapowiedź)

Belgia (zapowiedź)

Luksemburg (zapowiedź)

Netanjahu zapowiedział, że społeczność międzynarodowa "w najbliższych dniach" pozna reakcję Izraela na uznawanie Palestyny przez kolejne państwa.

Premier Netanjahu planuje również wystąpienie przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ, gdzie zamierza przedstawić "prawdę" o konflikcie izraelsko-palestyńskim i wizję "prawdziwego pokoju poprzez siłę".

Konflikt izraelsko-palestyński to jeden z najdłużej trwających i najbardziej skomplikowanych konfliktów na świecie. Jego korzenie sięgają początków XX wieku, a głównym punktem spornym jest kwestia terytorium i państwowości palestyńskiej.

Obecny izraelski rząd sprzeciwia się powstaniu państwa palestyńskiego na terenie Strefy Gazy, Zachodniego Brzegu Jordanu i Jerozolimy Wschodniej. Powstanie niepodległej Palestyny jest elementem tzw. rozwiązania dwupaństwowego, popieranego przez ONZ, UE, państwa arabskie i Autonomię Palestyńską. Kwestię komplikuje obecność ponad pół miliona żydowskich osadników na Zachodnim Brzegu. W Izraelu prawicowi politycy nawołują do anektowania Zachodniego Brzegu lub jego znacznej części, argumentując to m.in. "racjami historycznymi i względami bezpieczeństwa".