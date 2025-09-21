Kolejne państwa uznają Palestynę. Ostra reakcja Benjamina Netanjahu: "Absurdalna nagroda za terror"

Zuzanna Sekuła
PAP
2025-09-21 18:14

Premier Izraela, Benjamin Netanjahu, nie kryje emocji w związku z rosnącym poparciem międzynarodowym dla idei utworzenia niepodległego państwa palestyńskiego. W niedzielę Netanjahu ostro skrytykował te dążenia, nazywając je "absurdalną nagrodą za terror" Hamasu i zapowiedział zdecydowaną reakcję Izraela w najbliższych dniach.

Benjamin Netanyahu

Autor: Photo/Abdel Kareem Hana & Photo/Julia Demaree Nikhinson/ Associated Press Benjamin Netanyahu
  • Benjamin Netanjahu argumentuje, że uznanie państwowości Palestyny to nagroda dla Hamasu, organizacji uznawanej przez Izrael za terrorystyczną.
  • Premier zapowiedział, że Izrael będzie walczył z tą inicjatywą na forum ONZ i w innych międzynarodowych gremiach.
  • Padły mocne słowa o "fałszywej propagandzie" i "zagrożeniu dla istnienia Izraela".

Netanjahu: Palestyna zagrożeniem dla Izraela

Benjamin Netanjahu podczas niedzielnego posiedzenia rządu nie przebierał w słowach. Jego zdaniem, utworzenie niepodległej Palestyny stanowi bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa Izraela.

- Będziemy musieli walczyć na forum ONZ i we wszystkich innych miejscach przed kierowaną pod naszym adresem fałszywą propagandą i wezwaniami do utworzenia państwa palestyńskiego, co zagrażałoby naszemu istnieniu i stanowiło absurdalną nagrodę za terror - grzmiał Netanjahu.

Fala uznania dla Palestyny

W ostatnich dniach obserwujemy falę państw uznających państwowość Palestyny. To wywołuje sprzeciw Izraela i zaniepokojenie jego sojuszników. Kto konkretnie popiera Palestynę?

  • Kanada
  • Australia
  • Wielka Brytania
  • Francja (decyzja oczekiwana w poniedziałek)
  • Portugalia (zapowiedź)
  • Belgia (zapowiedź)
  • Luksemburg (zapowiedź)
Netanjahu zapowiedział, że społeczność międzynarodowa "w najbliższych dniach" pozna reakcję Izraela na uznawanie Palestyny przez kolejne państwa. 

Premier Netanjahu planuje również wystąpienie przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ, gdzie zamierza przedstawić "prawdę" o konflikcie izraelsko-palestyńskim i wizję "prawdziwego pokoju poprzez siłę".

Konflikt izraelsko-palestyński to jeden z najdłużej trwających i najbardziej skomplikowanych konfliktów na świecie. Jego korzenie sięgają początków XX wieku, a głównym punktem spornym jest kwestia terytorium i państwowości palestyńskiej.

Obecny izraelski rząd sprzeciwia się powstaniu państwa palestyńskiego na terenie Strefy Gazy, Zachodniego Brzegu Jordanu i Jerozolimy Wschodniej. Powstanie niepodległej Palestyny jest elementem tzw. rozwiązania dwupaństwowego, popieranego przez ONZ, UE, państwa arabskie i Autonomię Palestyńską. Kwestię komplikuje obecność ponad pół miliona żydowskich osadników na Zachodnim Brzegu. W Izraelu prawicowi politycy nawołują do anektowania Zachodniego Brzegu lub jego znacznej części, argumentując to m.in. "racjami historycznymi i względami bezpieczeństwa".

Sonda
Którą stronę popierasz w konflikcie izraelsko-palestyńskim?
IZRAEL
PREMIER IZRAELA
IZRAEL PALESTYNA
BENJAMIN NETANJAHU
STREFA GAZY
PALESTYNA