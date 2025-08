Co najmniej 23 Palestyńczyków zginęło w niedzielę w Strefie Gazy, gdy izraelscy żołnierze otworzyli ogień do tłumu oczekującego na żywność w pobliżu punktów dystrybucji jedzenia.

Do podobnego incydentu doszło również w centralnej części Gazy, gdzie wojska izraelskie otworzyły ogień do Palestyńczyków próbujących dostać się do punktu dystrybucji GHF.

Wojna w Strefie Gazy trwa od 7 października 2023 roku i pochłonęła już ponad 60 tys. ofiar.

Izraelscy żołnierze strzelali do Palestyńczyków czekających na pomoc

Szczegóły dotyczące incydentu są wstrząsające. Jak relacjonują świadkowie, do tragedii doszło w pobliżu punktów dystrybucji żywności, gdzie zdesperowani Palestyńczycy czekali na jakiekolwiek wsparcie. Izraelscy żołnierze mieli otworzyć ogień do tłumu, co spowodowało śmierć co najmniej 23 osób. Szpitale w Gazie potwierdziły przyjęcie ciał z tego miejsca.

Przedstawiciele szpitala w centralnej części Gazy opisali podobną sytuację, gdy w niedzielny poranek izraelskie wojska otworzyły ogień w kierunku Palestyńczyków próbujących dostać się do punktu dystrybucji GHF. To już kolejny taki incydent, który budzi poważne pytania o zasady prowadzenia działań wojennych i ochronę ludności cywilnej.

Fundacja GHF jako alternatywa dla ONZ

Fundacja GHF rozpoczęła działalność w maju, kiedy Izrael poszukiwał alternatywy dla systemu zarządzanego przez ONZ. Izrael zarzucał ONZ, że umożliwia Hamasowi przejmowanie części zaopatrzenia. Krytycy podkreślają jednak, że żywność rozdawana przez GHF wymaga ugotowania, co w warunkach braku wody i paliwa jest niezwykle trudne. Ponadto, ilość rozdawanej pomocy jest niewystarczająca, aby zaspokoić potrzeby mieszkańców Strefy Gazy.

Wojna w Strefie Gazy trwa od 7 października 2023 roku, kiedy Hamas zaatakował południowy Izrael, zabijając około 1200 osób i porywając 251 kolejnych. Izraelska kampania odwetowa pochłonęła już ponad 60 tys. ofiar, co stanowi ogromną tragedię dla regionu.