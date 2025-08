Ostrzeżenie dla Polaków w Chorwacji! Ważny komunikat ambasady

Polska ambasada w Zagrzebiu ma komunikat dla Polaków spędzających wakacje w Chorwacji. Wydano ostrzeżenie

Chorwacja to od lat jedno z najpopularniejszych miejsc, które Polacy wybierają na spędzenie wakacji. Piękne widoki, morze, plaża... wszystko to przyciąga nas każdego roku. Ale w najbliższym czasie Polacy w Chorwacji mogą spodziewać się kłopotów! Polska ambasada w Zagrzebiu wydała pilny komunikat dla turystów przebywających lub planujących wyjazd do tego kraju na początku sierpnia. Nadchodzący weekend może przysporzyć wielu problemów. "Dobrze zaplanujcie wyjazd i "zostawcie nerwy" w domu" - piszą przedstawiciele ambasady w mediach społecznościowych. O co chodzi?

W Chorwacji zaczyna się długi weekend związany ze świętami państwowymi

Chodzi o spodziewane kłopoty drogowe związane ze wzmożonym ruchem samochodowym. Najbliższy weekend to w Chorwacji tak zwany długi weekend, trwający aż do wtorku 5 sierpnia (święto Dnia Zwycięstwa i Wdzięczności za Ojczyznę oraz Dzień Weteranów Chorwacji). To oznacza, że poza tłumami turystów na drogi wylegnie także wielu Chorwatów chcących wypocząć w najpiękniejszych i najbardziej atrakcyjnych turystycznie miejscach swojego kraju.

"Zwłaszcza w piątek i w sobotę spodziewajcie się wzmożonego ruchu na chorwackich drogach"

"Już dzisiaj po południu, a zwłaszcza w piątek i w sobotę spodziewajcie się wzmożonego ruchu na chorwackich drogach. Najbardziej zakorkowanymi drogami będą z pewnością obwodnica Zagrzebia A3 w kierunku Lučko, autostrada A1 z Lučko aż do Bosiljeva, obwodnica Rijeki A7 i droga A8 w kierunku tunelu Učka, most Krk DC102 z drogami dojazdowymi, autostrada adriatycką DC8 ze Splitu do Omiša i wszystkie inne drogi wokół większych miast nad Adriatykiem. Szczegóły znajdziecie na stronie Chorwackiego Autoklubu: HAK.HR" - ostrzega ambasada.

"Dobrze zaplanujcie wyjazd i „zostawcie nerwy” w domu, zaopatrzcie się w odpowiednią ilość wody, owoców i przekąsek, a dla podróżujących z dziećmi w gry towarzyskie, aby podróż była przyjemniejsza. (...) Bieżącą sytuację na drogach możecie śledzić w aplikacji lub na stronie Chorwackiego Autoklubu: https://www.hak.hr/info/stanje-na-cestama/" - dodają polscy przedstawiciele w Zagrzebiu.

