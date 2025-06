Pierwszy pociąg do Rijeki odjechał z Warszawy! Tłumy pasażerów. Wszystkie miejsca zajęte

Pociąg do Chorwacji hitem wakacji!

Pierwszy kurs Adriatic Express cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Jak poinformowało PKP Intercity, sprzedano ponad 90% biletów! Kuszetki rozeszły się jak świeże bułeczki, a tylko nieliczne miejsca siedzące czekały na spóźnialskich. Ceny biletów zaczynały się od 193 zł za miejsce siedzące i od 301 zł za kuszetkę.

Jeden z pasażerów tuż przed rozpoczęciem podróży powiedział radiu ESKA: "Mam nadzieję na punktualność i słoneczną pogodę, reszta to już w Chorwacji". Dodał, że zamierza spędzić 19-godzinną podróż na czytaniu, słuchaniu muzyki i korzystaniu z oferty gastronomicznej WARS-u.

Cztery kraje, jedna niezapomniana podróż

Adriatic Express to prawdziwa podróż przez serce Europy! Pociąg przemierza aż cztery kraje: Czechy, Austrię, Słowenięi Chorwację. To idealna okazja, aby zobaczyć kawałek świata z okna pociągu i poczuć ducha przygody. Nowe połączenie kursuje w wakacje z Warszawy do Rijeki cztery razy w tygodniu: we wtorki. czwartki, piątki i niedziele. A powrót do Polski? Możliwy jest w poniedziałki, środy, piątki i niedziele. Każdy znajdzie dla siebie dogodny termin i długość pobytu. Tylko trzeba spieszyć się z zakupem biletów - nawet, jeśli zostaną miejsca, to mogą być znacznie droższe.Czy 19-godzinna podróż pociągiem do Chorwacji to dobry pomysł? Zdecydowanie tak! To idealna opcja dla tych, którzy cenią sobie komfort, przygodę i niezapomniane wrażenia.

Rijeka to trzecie co do wielkości miasto w Chorwacji i jeden z największych krajowych portów. Położona jest w północno-zachodniej części kraju, nad Zatoką Rijecką Morza Adriatyckiego. Nazwa miasta oznacza po prostu "rzeka". Rijeka leży u stóp masywu Risnjak i ma strategiczny dostęp do morza.

Nie brakuje tu zabytków, które opowiedzą Wam fascynującą historię tego miasta.

Stari Grad (Stare Miasto): wąskie uliczki, urokliwe place – to serce Rijeki.

Sanktuarium Matki Boskiej Trsackiej: symbol Rijeki, który często gości na pocztówkach. Znajduje się w Trsacie, średniowiecznym grodzie chorwackich książąt Frankopanów.

Twierdza Trsat: powstała w XIII wieku, oferuje niesamowite widoki na okolicę!

Ulica Korzo: główny deptak miejski, pełen knajpek, restauracji i sklepów. Idealne miejsce na spacer i poczucie klimatu miasta!

Krzywa Wieża w Rijece.

Średniowieczna Wieża Zegarowa: niegdyś część murów obronnych, dziś popularny zabytek.

Stara Vrata: Kamienne przejście, pozostałość po rzymskim łuku – najstarszy zabytek w mieście!