Iga Świątek szczera aż do bólu w TVN. Z tym zmaga się na co dzień gwiazda światowego tenisa

Obecny czas przejazdu pociągu z Warszawy do Rijeki, przekraczający 19 godzin, jest uzależniony od remontów prowadzonych na trasie, szczególnie w Słowenii. Minister Klimczak wyjaśnił, że przepustowość kolei w tym państwie była głównym problemem przy tworzeniu tego połączenia. Dodatkowo, remonty w Polsce, zwłaszcza w województwie śląskim, również wpływają na czas podróży.

- Z informacji, które przekazuje mi zespół PKP Intercity wynika, że jesteśmy w stanie w następnym sezonie skrócić przejazd tego pociągu o trzy godziny – przekazał szef resortu infrastruktury, cytowany przez Polską Agencję Prasową.

Klimczak zapytany o to, czy pociąg w przyszłym rozkładzie ponownie będzie kursował w nocy, przekonywał, że wyjazd po południu i dojazd rano z możliwością przespania się w nocy to właściwa formuła.

- Oczywiście o tym decydują eksperci w Intercity, którzy mają naprawdę duże doświadczenie – zaznaczył.

Minister podkreślił, że połączenie do Chorwacji jest tylko dodatkiem do bogatej oferty PKP Intercity.

- Chciałbym podkreślić, że Chorwacja jest dodatkiem. Podstawowym naszym zadaniem i to, nad czym przez ostatnie półtora roku pracujemy, to są pociągi - np. nowy wakacyjny rozkład jazdy, który jest rekordowy, bo to jest mnóstwo nowych połączeń do miejsc, gdzie wypoczywają Polacy - w góry, nad morze, na Mazury. Na tym się głównie koncentrujemy – dodał.

Pierwszy skład do Chorwacji wyruszy z Warszawy w piątek 27 czerwca. Ceny na miejsca siedzące zaczynają się od 193 zł, a w kuszetce – od 301 zł. Pociąg IC Adriatic Express będzie kursował ze stolicy Polski do Rijeki cztery razy w tygodniu – we wtorki, czwartki, piątki i niedziele, a z Rijeki do Warszawy - w poniedziałki, środy, piątki i niedziele. Jego trasa wyniesie około 1240 kilometrów, co czyni ją jedną z najdłuższych tras kolejowych dostępnych w Europie. Podróż potrwa ponad 19 godzin.

PKP Intercity to największy polski operator kolejowy, który zapewnia komunikację między dużymi miastami oraz popularnymi ośrodkami turystycznymi w kraju, a także umożliwia podróżowanie po Europie. Pociągi PKP Intercity przewiozły w ub.r. 78,5 mln pasażerów, czyli o 15 proc. więcej niż rok wcześniej i 33 proc. więcej niż w roku 2022.

Firma oferuje podróże czterema kategoriami pociągów. Twoje Linie Kolejowe (TLK) i InterCity (IC) to połączenia ekonomiczne, zaś Express InterCity (EIC) i obsługiwane pojazdami Pendolino Express InterCity Premium (EIP) - połączenia ekspresowe.

Szacunki przewoźnika zakładają, że w tym roku zwiększy liczbę przewiezionych pasażerów do 88 mln, a w 2030 roku - do 110 mln.

Czy dobrze znasz slang kolejowy? Pytanie 1 z 10 "Badyle" to określenie: krzaków rosnących wzdłuż torów kolejowych pantografów na lokomotywach szlabanów na przejazdach kolejowych Następne pytanie