Pierwszy pociąg z Warszawy do Chorwacji: Padła konkretna data! Wiemy, ile kosztuje bilet

Pociąg Warszawa-Rijeka w Chorwacji

Pierwszy pociąg Warszawa-Rijeka w Chorwacji wyruszy już 27 czerwca.

Ceny biletów zaczynają się od około 200 zł.

PKP Intercity uruchamia nowe, wakacyjne połączenie, które z pewnością ucieszy wszystkich miłośników Chorwacji. Jest to konkurencyjna oferta do przejazdu autokarem czy samochodem. Najtańszy bilet to wstępnie koszt 193 zł.

Połączenia będą realizowane cztery razy w tygodniu:

Z Warszawy : wtorki, czwartki, piątki i niedziele.

: wtorki, czwartki, piątki i niedziele. Z Rijeki: poniedziałki, środy, piątki i niedziele.

Pociągi będą kursował do końca wakacji. Ostatni kurs z Warszawy zaplanowano na 29 sierpnia, a z Rijeki na 31 sierpnia. Bilety będą dostępne w kasach biletowych, aplikacji i na stronie internetowej PKP Intercity.

Pociąg Warszawa-Chorwacja. Trasa przez serce Europy

Pociąg do Chorwacji wyruszy z Warszawy kilka minut po godzinie 14:00. Trasa wiedzie przez pięć krajów, oferując niezapomniane widoki i możliwość zwiedzenia wielu ciekawych miejsc.

Polska: Opoczno, Włoszczowa, Zawiercie, Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Katowice, Tychy, Rybnik, Wodzisław Śląski, Chałupki.

Czechy.

Austria: Wiedeń.

Słowenia: Lublana, Postojna.

Chorwacja: Opatija, Rijeka.

„Około godziny 22:00, po przejechaniu przez Czechy, skład PKP Intercity dotrze do Wiednia. To trasa obecnie kursującego międzynarodowego pociągu IC Sobieski. Skład zostanie wydłużony o dodatkowe wagony, które w stolicy Austrii zostaną odczepione i wyruszą dalej jako oddzielny pociąg. Po północy, na terenie Słowenii, pociąg zostanie połączony z nocnym pociągiem Istria z Budapesztu do Rijeki. Około 6:00 pociąg zatrzyma się w stolicy Słowenii – Lublanie. Następna stacja to Postojna, miejscowość znana z 20-km jaskini, dostępnej dla turystów. Przed stacją docelową pociąg stanie w Opatiji, miasta słynnego z pięknej roślinności śródziemnomorskiej i historycznych budynków odwołujących się do tradycji Riwiery Austriackiej. Miejscowość znana jest z silnych więzi z Polską. Mieszkał w niej Józef Piłsudski, Maria Konopnicka, Stefan Żeromski, a Henryk Sienkiewicz pisał tam „Pana Wołodyjowskiego. Skład do Rijeki dotrze po godzinie 9:00. Trasa kolejowa z Warszawy do Rijeki jest jedną z najdłuższych w Europie i wynosi 1240 km." - informuje PKP.

Dodatkowo, dzięki przesiadkom z innych pociągów PKP Intercity, w podróż do Chorwacji będzie można udać się m.in. z Krakowa, Rzeszowa, Kielc, Łodzi, Opola, Wrocławia czy Poznania.

Wagony sypialne

Podróżni będą mieli do wyboru kuszetkę (wagon z miejscami do leżenia) oraz wagony z przedziałami drugiej klasy. Wszystkie wagony będą klimatyzowane, co zapewni komfort nawet podczas upalnych dni.

Kuszetka: czteroosobowe przedziały, poduszka, koc i prześcieradła. Opieka pracownika Wars przez całą podróż.

Wagon restauracyjny Wars: świeże posiłki przygotowywane na miejscu przez kucharza (między Warszawą a Wiedniem).

Pociągiem będą mogły podróżować 172 osoby.