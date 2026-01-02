„Słowik” oskarżony o wymuszenia! Gangster znów stanie przed sądem

Andrzej Z. ps. „Słowik”, Krzysztof C. ps. „Cycek” oraz Michał D. ps. „Pieprz” staną przed sądem w Warszawie. Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała akt oskarżenia przeciwko nim, zarzucając im usiłowanie wymuszenia 100 tysięcy złotych. Grozili zamachem na życie i zdrowie pokrzywdzonego oraz jego rodziny – informuje Prokuratura Okręgowa w Warszawie. Sprawa, która swój początek miała w 2025 roku, teraz znajdzie finał na sali sądowej.

Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformowała o skierowaniu do sądu aktu oskarżenia przeciwko Andrzejowi Z. ps. „Słowik”, Krzysztofowi C. ps. „Cycek” i Michałowi D. ps. „Pieprz”. Oskarżeni są o to, że w sierpniu 2025 roku w Warszawie, działając wspólnie i w porozumieniu, próbowali wymusić 100 tysięcy złotych od pokrzywdzonego.

„W okresie od dnia 14 do 18 sierpnia 2025 roku w Warszawie działając wspólnie i w porozumieniu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, groźbą zamachu na życie lub zdrowie pokrzywdzonego i jego rodziny oraz gwałtownego zamachu na mienie usiłowali doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 100 000 zł poprzez zapłatę pieniędzy z tytułu rzekomego długu” – informuje rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Antoni Skiba.

Według prokuratury, oskarżeni grozili ofierze i jego rodzinie, żądając zapłaty rzekomego długu. 18 sierpnia 2025 roku w holu hotelu w Warszawie miało dojść do przekazania pierwszej raty w wysokości 50 tysięcy złotych. Plany bandytom pokrzyżowała policja.

„Słowik” znowu za kratami! Gangster i jego koledzy zatrzymani za wymuszenie haraczu w Warszawie

Interwencja policji pokrzyżowała plany gangsterom. Co grozi "Słowikowi" i jego kompanom?

Do wymuszenia nie doszło dzięki postawie pokrzywdzonego i interwencji policji. Przestępcom grozi kara pozbawienia wolności za usiłowanie wymuszenia rozbójniczego.

„Zamierzonego celu nie osiągnęli z uwagi na postawę pokrzywdzonego i podjętą interwencję Policji” – dodaje prokurator Skiba.

Sprawa trafiła do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie. Będzie to kolejny proces z udziałem „Słowika”, który w przeszłości był już skazywany za inne przestępstwa. Czy tym razem sąd uzna go winnym? O tym przekonamy się wkrótce.

