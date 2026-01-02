Tak się już nie pisze! Wielkie zmiany w ortografii. Sprawdź i nie rób więcej byków!

Polska ortografia często sprawia problemy, lecz jest kluczowa dla profesjonalizmu i jasnej komunikacji.

Od 1 stycznia 2026 roku Rada Języka Polskiego wprowadza znaczące zmiany, mające na celu uproszczenie zasad pisowni.

Zmienione zasady dotyczą m.in. pisowni wielkich liter w nazwach mieszkańców i lokali, a także pisowni z łącznikiem. Dowiedz się, co jeszcze się zmieniło!

Polska ortografia, zmora uczniów i nie tylko

Ortografia polska, choć może wydawać się skomplikowana, opiera się na szeregu zasad i konwencji, które regulują sposób zapisu słów. Często sprawia problemy nie tylko uczniom, uczącym się dopiero zasad pisowni, ale również wielu dorosłym.

Znajomość ortografii polskiej jest jednak niezbędna nie tylko w edukacji, ale również w życiu zawodowym i codziennym. Poprawna pisownia świadczy o profesjonalizmie i dbałości o szczegóły, co ma znaczenie w korespondencji biznesowej, dokumentach urzędowych, a nawet w mediach społecznościowych. Błędy ortograficzne mogą prowadzić do nieporozumień, obniżać wiarygodność autora tekstu i utrudniać zrozumienie przekazu. Dlatego warto inwestować w rozwój swoich umiejętności ortograficznych, by skutecznie i klarownie komunikować się w języku polskim.

Wielkie zmiany w polskiej ortografii

Co ważne, ortografia polska podlega ewolucji, choć zmiany są wprowadzane rzadko i po gruntownych konsultacjach. Celem tych zmian jest zazwyczaj uproszczenie zasad i uczynienie ich bardziej spójnymi. I tak oto Rada Języka Polskiego od 1 stycznia 2026 r. wprowadziła kilka istotnych zmian w ortografii.

„Rada uznała, że wprowadzenie tych zmian, dotyczących wyłącznie tzw. konwencjonalnych zasad pisowni, przyniesie korzyść w postaci uproszczenia i ujednolicenia zapisu poszczególnych grup wyrazów i połączeń, eliminacji wyjątków, a także likwidacji przepisów, których zastosowanie jest z różnych powodów problematyczne, np. wymaga od piszącego zbyt drobiazgowej analizy znaczeniowej tekstu. To zaś przyczyni się do zmniejszenia liczby błędów językowych oraz – być może – umożliwi piszącym skupienie się na innych niż ortograficzne aspektach poprawności tekstu” - wyjaśnia Rada Języka Polskiego w oficjalnym komunikacie.

Jakie zmiany w ortografii od 1 stycznia 2026 r.?

Od 1 stycznia 2026 r. wielką literą piszemy m.in.:

nazwy mieszkańców miast i ich dzielnic, osiedli i wsi, np. Warszawianin, Zgierzanin, Ochocianka

np. Warszawianin, Zgierzanin, Ochocianka wszystkie człony (oprócz przyimków i spójników) w wielowyrazowych nazwach lokali usługowych i gastronomicznych, np. Karczma Słupska, Kawiarnia Literacka, Księgarnia Naukowa, Kino Charlie

np. Karczma Słupska, Kawiarnia Literacka, Księgarnia Naukowa, Kino Charlie wszystkie człony (oprócz przyimków i spójników oraz wyrazów typu imienia) w nazwach orderów, medali, odznaczeń, nagród i tytułów honorowych, np. Nagroda im. Jana Karskiego i Poli Nireńskiej, Nagroda Rektora za Wybitne Osiągnięcia Naukowe

Zmiany obejmują również dopuszczenie w parach wyrazów równorzędnych, podobnie lub identycznie brzmiących, trzech wersji pisowni (z łącznikiem, z przecinkiem i rozdzielnie), a także wprowadzenie jednolitej łącznej pisowni cząstek niby-, quasi- z wyrazami zapisywanymi małą literą, np. nibyartysta, nibyjagoda, quasiopiekun, quasipostępowy.

To jednak tylko część zmian w ortografii, które obowiązują od 1 stycznia 2026 r. Po więcej zapraszamy do poniższej galerii zdjęć. Sprawdź, co dokładnie zmieniło się w polskiej ortografii i nie popełniaj więcej błędów!

