Zostawił rannego rowerzystę na pewną śmierć i uciekł. Kierowca Opla w rękach policji

Promna-Kolonia. Pijany kierowca śmiertelnie potrącił rowerzystę

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło tuż po godz. 16 w niedzielęm 7 grudnia 2025 r., w pobliżu stacji benzynowej BP w miejscowości Promna-Kolonia (pow. białobrzeski). - Według ustaleń Policji kierujący samochodem osobowym potrącił rowerzystę, po czym odjechał, nie udzielając mu pomocy. Pomimo podjętej akcji reanimacyjnej, życia 75-letniego mieszkańca powiatu grójeckiego nie udało się uratować - przekazała mł. asp. Magdalena Zawadzka-Miros z białobrzeskiej policji.

Śledczy szybko ustalili, że w tragicznym zdarzeniu brał udział samochód marki Opel Vectra. Już po kilku godzinach od tragedii, zatrzymali 39-letniego Michała J., mieszkańca powiatu białobrzeskiego. Na jego Oplu widoczne były uszkodzenia świadczące o tym, że brał udział w zdarzeniu drogowym.

Mężczyzna w chwili zatrzymania był kompletnie pijany. Jak przekazała Prokuratura Okręgowa w Radomiu, miał 2,18 promila alkoholu we krwi!

Pijany kierowca aresztowany

Śledztwo przeciwko Michałowi J. prowadzi Prokuratura Rejonowa w Grójcu. Mężczyzna przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i złożył wyjaśnienia. - Postanowieniem z dnia 10 grudnia 2025 roku Sąd Rejonowy w Grójcu, na wniosek prokuratora, zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy, tj. do dnia 07 marca 2026 roku - przekazała prok. Aneta Góźdź, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Radomiu.

Michałowi J. za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym będąc pod wpływem alkoholu oraz kierowanie pojazdem mechanicznym pod wpływem alkoholu grozi od 5 do 20 lat pozbawienia wolności.

