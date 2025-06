Spis treści

Wakacje 2025. Ulubiony kurort Polaków zaprasza na wakacje

Polacy od lat darzą Chorwację wyjątkową sympatią – to jeden z najczęściej wybieranych i ulubionych kierunków wakacyjnych. Ciepłe morze, malownicze wybrzeże i przyjazna atmosfera przyciągają co roku setki tysięcy turystów znad Wisły. Większość z nich decyduje się na dojazd samochodem, co często oznacza długie godziny za kierownicą, korki na granicach i zmęczenie jeszcze przed rozpoczęciem urlopu. Właśnie dlatego nowo ogłoszone połączenie kolejowe PKP Intercity z Polski prosto nad Adriatyk może być dla wielu podróżnych prawdziwym przełomem - wygodnym, bezpośrednim i znacznie mniej stresującym sposobem na dotarcie do chorwackiego wybrzeża.

Już tego lata pociągiem z Polski do Chorwacji!

To już oficjalne! Lato 2025 wielu Polakom upłynie pod znakiem podróży pociągiem z Polski do Chorwacji, bowiem PKP Intercity wprowadza sezonowy pociąg "Adriatic Express", łączący Warszawę z Rijeką nad Adriatykiem. Kiedy ruszy pierwsze połączenie i o czym warto wiedzieć przed rezerwacją miejsc?

Czy jest już pociąg do Chorwacji?

Połączenie będzie kursować od 27 czerwca do 29 sierpnia, oferując wygodną i bezpośrednią podróż na wakacje - bez przesiadek i w komfortowych warunkach. Podróż ze stolicy Polski do Rijeki będzie odbywać się cztery razy w tygodniu – we wtorki, czwartki, piątki i niedziele, a z Rijeki do Warszawy - w poniedziałki, środy, piątki i niedziele. Czas przejazdu natomiast szacowany jest na około 19 godzin.

"Adriatic Express" przemierzy trasę przez Czechy, Austrię i Słowenię, a kluczowe przystanki pociągu, zanim dotrze do celu to m.in.: Opoczno, Katowice, Wodzisław, Chałupki, Ostrawa, Wiedeń i Lublana. Warto także wspomnieć, iż pociąg pomieści 172 pasażerów, oferując do wyboru kuszetki z czteroosobowymi przedziałami i dwa wagony drugiej klasy - wszystkie są klimatyzowane. Co więcej, na odcinku Warszawa-Wiedeń dostępny będzie wagon restauracyjny Wars, gdzie posiłki przygotowuje kucharz.

Ile kosztuje bilet na pociąg z Warszawy do Chorwacji?

Bilety na pociąg z Warszawy do Chorwacji można już kupić na stronie przewoźnika, a ich ceny rozpoczynają się od ok. 200 zł za miejsce siedzące, zaś kuszetka to koszt ok. 300 zł. Co ważne, osoby zainteresowane powinny pospieszyć się z zakupem wejściówek, bowiem te znikają jak świeże bułeczki.

Podróż pociągiem do Chorwacji. Kilka praktycznych wskazówek

Bilety sprzedają się dynamicznie, więc warto rezerwować z wyprzedzeniem, szczególnie miejsca w kuszetkach.

Przed podróżą sprawdź przepisy międzynarodowe.

Udostępniona od 27 czerwca trasa umożliwia również dogodny dojazd do innych chorwackich miast: Split, Zadar, Zagrzeb, bowiem z Rijeki można się tam przesiąść w pociągi krajowe.

Na podróż zabierz ze sobą odpowiedni dokument tożsamości.