FlixTrain kontra PKP Intercity. Niemiecki gigant wjeżdża do Polski

FlixTrain słynący z niskich cen i szerokiej siatki połączeń w Europie już od dłuższego czasu ostrzy zęby na polski rynek kolejowy. Po sukcesie FlixBusa niemiecki gigant chce dalej podbijać serca oraz portfele polskich pasażerów i - jak się okazuje - ich plan się ziści. Przewoźnik uzyskał bowiem oficjalną zgodę Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) na uruchomienie w latach 2025-2030 połączeń kolejowych w naszym kraju.

Gdzie jeździ FlixTrain? Zielone pociągi wjadą na kluczową trasę w Polsce

FlixTrain uruchomi połączenia kolejowe na trasie Warszawa - Poznań - Berlin, lecz to nie koniec dobrych wieści dla pasażerów. Zielony gigant ma uruchomić dwie pary pociągów dziennie na trasie Warszawa Wschodnia - Berlin Hauptbahnhof z przystankami na stacjach Warszawa Centralna, Warszawa Zachodnia, Poznań Główny oraz Berlin Ostbahnhof. Pociągi te mają oferować co najmniej 240 miejsc siedzących w drugiej klasie, z wydzielonymi strefami dedykowanymi rodzinom z dziećmi oraz osobom z niepełnosprawnościami. Co więcej, przejazd w pełnej relacji pociągu miałby trwać tylko 5 godzin i 8 minut, a w przypadku PKP IC taka podróż jest nieco dłuższa, bowiem trwa 5 godzin i 42 minuty. Czy więc polski przewoźnik ma się czego bać? Bez wątpienia konkurencja depcze mu po piętach!

Nowy rozkład jazdy PKP IC