Majówkowy rozkład jazdy PKP IC. Więcej pociągów, dłuższe trasy i nowe kierunki!

PKP IC: rozkład jazdy na majówkę 2025

W odpowiedzi na spodziewany wzmożony ruch pasażerski podczas majówki, PKP Intercity wprowadza korekty w rozkładzie jazdy pociągów. Wiadomo już, że pasażerowie mogą liczyć na dodatkowe pociągi, wydłużone trasy i nowe połączenia, które ułatwią podróżowanie po Polsce. O jakich konkretnie zmianach mowa?

W celu zapewnienia komfortu podróży wszystkim pasażerom, PKP Intercity uruchomi aż 27 dodatkowych pociągów i wydłuży trasy 38 składów. Dodatkowo niektóre pociągi zostaną wzmocnione o dodatkowe wagony oraz pojawią się nowe połączenia, które mają ułatwić dotarcie do popularnych miejsc wypoczynku.

W okresie majówkowym PKP IC zdecydowało się na wprowadzenie do rozkładu jazdy dodatkowych i całkiem nowych połączeń. Pasażerów z pewnością ucieszy fakt, iż w rozkładzie pojawi się m.in. nowy pociąg EIC Jantar z Warszawy do Helu czy także nowa trasa z dworca Warszawa Centralna do dworca Gdynia Główna.

Przewoźnik nie zapomina również o podróżujących z Warszawy na południe Polski, którzy mogą skorzystać z dogodnych połączeń, bowiem pociąg EIC Krakus, kursujący na trasie Warszawa Wschodnia - Kraków Główny wyruszy już 30 kwietnia i powróci do stolicy 5 maja. Co ważne, mieszkańcy Krakowa planujący wypoczynek nad morzem także będą mieli zapewniony dogodny dojazd nad Bałtyk.

Z Krakowa do Gdyni przez Warszawę pojedzie nowy pociąg EIC Kaszub. Nowością w połączeniach jest pociąg IC Laguna Gdynia Gł.-Kraków Gł - informuje przewoźnik, intercity.pl

Oprócz nowych połączeń i wydłużonych tras, PKP Intercity zadbało również o zwiększenie liczby miejsc dla pasażerów.

W dodatkowych terminach pojedzie pociąg IC Lazur - w dniach 3 maja z Gdyni do Łodzi, a w relacji powrotnej 4 maja. Natomiast IC Skarbek relacji Olsztyn Gł. - Racibórz w dniach 30 kwietnia - 4 maja pojedzie w podwójnym zestawieniu na trasie Olsztyn - Warszawa, tj. dwa połączone elektryczne zespoły trakcyjne zapewnią dwukrotnie większą liczbę miejsc dla pasażerów - informuje przewoźnik, czytamy na stronie intercity.pl.

Jak widać, dzięki ofercie PKP Intercity majówkowy weekend zapowiada się na komfortową i sprawną podróż dla wszystkich pasażerów w Polsce.

