Alerty trzeciego stopnia na Pomorzu. IMGW ostrzega

Od niedzieli od godziny 7:00 obowiązują ostrzeżenia trzeciego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu dla powiatów: koszalińskiego (z miastem Koszalin), sławieńskiego, słupskiego (z miastem Słupsk), bytowskiego oraz lęborskiego. Jak informuje IMGW, prognozowane są tam opady śniegu o natężeniu umiarkowanym i silnym, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 30-50 cm, punktowo nawet do 60 cm.

Na pozostałym obszarze wybrzeża obowiązują alerty drugiego i pierwszego stopnia przed opadami śniegu. Tam przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie od 10 do 30 cm. W mocy pozostają także ostrzeżenia pierwszego stopnia przed opadami śniegu dla południowych powiatów województwa dolnośląskiego.

Zamiecie śnieżne i silny wiatr – kolejne zagrożenia

Oprócz intensywnych opadów śniegu, IMGW ostrzega również przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi. Dla położonych nad Bałtykiem powiatów na wschodzie województwa zachodniopomorskiego oraz zachodzie województwa pomorskiego zaczęły obowiązywać ostrzeżenia drugiego stopnia przed tymi zjawiskami. Dodatkowo, wydano ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem o średniej prędkości do 55 km/h, w porywach do 85 km/h. Alerty te pozostaną w mocy do poniedziałku do godziny 7:00.

RCB ostrzega: Trudne warunki na drogach i przerwy w dostawie prądu

W związku z prognozowanymi zjawiskami, w sobotę alert wydało również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB). Ostrzeżenie obowiązuje do poniedziałkowego poranka i dotyczy części województw zachodniopomorskiego oraz pomorskiego. RCB ostrzega przed trudnymi warunkami drogowymi i możliwymi przerwami w dostawie prądu.

Dla południowych powiatów województwa pomorskiego oraz południowego wschodu województwa zachodniopomorskiego wydane zostały ostrzeżenia pierwszego stopnia przed zawiejami i zamieciami. Alerty pierwszego stopnia w związku z tym zjawiskiem ogłoszono również dla województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, lubelskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego, południowych powiatów województw dolnośląskiego i opolskiego oraz powiatów na północnych i południowych krańcach województw śląskiego i małopolskiego.

Na przeważającym obszarze kraju zawieje i zamiecie spowodowane będą opadami śniegu i wiatrem o średniej prędkości około 30 km/h, w porywach do 55 km/h. Ostrzeżenia obowiązywać będą do godziny 20:00 w niedzielę.

Co oznaczają stopnie ostrzeżeń IMGW?

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne, zagrożenie zdrowia i życia. Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Ostrzeżenie trzeciego stopnia przewiduje wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia.

