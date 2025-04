i Autor: materiały prasowe PKP Intercity

Koniec taniego podróżowania? Ceny biletów PKP Intercity poszybują w górę! Jest potwierdzenie

Czy to koniec ery tanich podróży pociągami w Polsce? Wygląda na to, że tak! PKP Intercity daje już do zrozumienia, że podwyżka cen biletów jest nieuchronna, bowiem zmian w cenniku nie wprowadzano od dekady! Wszystko więc wskazuje na to, że lada moment Polacy będą musieli głębiej sięgać do kieszeni, by podróżować po kraju.