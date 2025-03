PKP IC z kolejną rewolucją. W pociągach pojawi się nowe udogodnienie

Skandal podczas mszy w Człuchowie! Nie zgadniesz, co zrobił 41-latek

PKP Intercity. Na tę kwestię pasażerowie narzekają od lat

Podróże z PKP Intercity od lat cieszą się popularnością, bowiem pozwalają na szybkie i stosunkowe tanie przejazdy po całej Polsce. Szeroka siatka połączeń pozwala dotrzeć pasażerom zarówno do największych miast w kraju, jak i do mniejszych miejscowości.

Niestety, chociaż z usług popularnego przewoźnika korzysta coraz więcej pasażerów, nie brakuje głosów krytyki, które dotyczą m.in. standardów pociągów i czystości. Ten aspekt okazuje się być problemem zwłaszcza w starszych wagonach, lecz personel każdego dnia stara się sprostać oczekiwaniom podróżnym i robi co może. Standard i czystość to jednak niejedyne zmartwienie pasażerów - coraz częściej narzekają oni także na jakość internetu, bowiem sygnał pozostawia wiele do życzenia. W tym przypadku PKP IC również postanowiło zareagować i chce wprowadzić wielką rewolucję!

Nadchodzą zmiany w pociągach PKP IC. Przewoźnik zamontuje nowe routery!

PKP Intercity postanowiło zareagować na pojawiające się głosy krytyki w sprawie słabej jakości internetu w wagonach i zapowiada zmiany, które z pewnością poprawią komfort podróży pasażerom.Przewoźnik chce, by podróżni mogli bez problemu korzystać z dobrego sygnału podczas przejazdów i właśnie dlatego podjęto decyzję o zakupie nowych routerów dwumodemowych.

Postępowanie na dostawę 262 sztuk routerów dwumodemowych GSM/Wi-Fi jest prowadzone w celu zamontowania urządzeń w obecnie użytkowanych wagonach różnego typu, wykorzystywanych w ruchu krajowym i międzynarodowym - przekazało biuro prasowe PKP Intercity, cytuje portal kolejowyportal.pl.

Nowe urządzenia usprawnią podróże, lecz na ten moment pasażerowie muszą jeszcze uzbroić się w cierpliwość, ponieważ dostawa sprzętu nastąpi w terminie do 120 dni od dnia zawarcia umowy i będzie podzielona na trzy partie.

