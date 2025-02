Takie rzeczy można robić w pociągach PKP! Zdjęcie podbija internet

Autor:

Podróżowanie pociągiem to dla niektórych osób jedynie sposób na dotarcie z jednego punktu do drugiego. Są jednak i tacy pasażerowie, dla których to coś więcej niż tylko przejażdżka do określonego miejsca. Okazuje się bowiem, że w wagonach pociągów PKP można nie tylko podziwiać krajobrazy za oknem, ale również wykorzystać wolny czas w 110 procentach! Czytanie książki, praca czy nadrabianie szkolnych zaległości - brzmi dobrze prawda? To jednak dopiero początek!

Jechała pociągiem i stała się gwiazdą internetu. Wszystko przez jedno zdjęcie

Od kilku lat po internecie krąży kultowe zdjęcie kobiety, która w trakcie podróży pociągiem postanowiła nie marnować czasu i wzięła się za prasowanie. Choć tak jak wspominaliśmy, pociąg może być czymś więcej niż tylko środkiem transportu, to mało kto pomyślałby, aby wykorzystać tę przestrzeń nawet do domowych obowiązków! Cała sytuacja miała miejsce jeszcze w 2017 roku, kiedy to pani Anna jechała na wieczór panieński i nie miała wcześniej czasu, by uszykować sobie stylizację, więc postanowiła zrobić to w pociągu.

Spieszyłam się na panieński do Lwowa, a że przyjechałam w ten sam dzień do Polski z pracy, to nie miałam czasu na takie pierdoły jak prasowanie. Przypadkiem zabrałam ze sobą żelazko (wszak kobieta powinna być przygotowana na każdą ewentualność) i stoliczek przekształciłam w prasowalnicę. Dzięki PKP nie wyglądałam jak wymięty Mietek - wyjaśniała bohaterka zdjęcia, czytamy na portalu Fakt.pl.

Ta sytuacja idealnie obrazuje fakt, iż wagony w pociągach PKP można wykorzystać na różne sposoby - wystarczy trochę wyobraźni! Poniżej zamieszczamy kultowe zdjęcie.

