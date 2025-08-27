Pseudokibice planowali ustawkę w lesie. Policja nie dała się okiwać. Kto wygrał to starcie?

Przed piłkarskimi derbami Trójmiasta pseudokibice planowali ustawkę.

Policja przechwyciła konwój 34 pseudokibiców, którzy byli wyposażeni w sprzęt do walki.

Dzięki szybkiej akcji służb udało się zapobiec starciu i potencjalnemu zagrożeniu.

W sobotę (23 sierpnia), dzień przed piłkarskimi derbami Trójmiasta, pomiędzy Lechią Gdańsk a Arką Gdynia, pseudokibice z Gdańska zaplanowali ze swoimi kolegami ustawkę w lesie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. - Ich celem byli pseudokibice innej drużyny piłkarskiej jadącej tego dnia do Tczewa – informuje podkom. Anna Banaszewska-Jaszczyk z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

Policjanci dzięki swoim ustaleniom ujawnili kolumnę pojazdów, którymi członkowie gdańskiej bojówki przemieszczali się na umówione miejsce. Funkcjonariusze zatrzymali pojazdy i wylegitymowali wszystkich mężczyzn. W jedenastu samochodach jechało 34 pseudokibiców, którzy mieli kominiarki, ochraniacze na szczęki i rękawice do walki.

- Kolejny raz szybkie, zdecydowane i skuteczne działania policjantów komendy wojewódzkiej we współpracy z kryminalnymi z komendy wojewódzkiej w Bydgoszczy i funkcjonariuszami z komendy miejskiej w Słupsku zapobiegły planowanemu przez środowisko pseudokibicowskie starciu a także możliwości wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia – chwalą się policjanci.

Przypomnijmy, że niedzielne (24 sierpnia) derby Trójmiasta wygrała Lechia Gdańsk, która pokonała u siebie Arkę Gdynia 1:0. Zwycięskiego gola strzelił Dawid Kurminowski. Z kolei w starciu pseudokibiców z policją, jak widać, lepsi byli mundurowi.

