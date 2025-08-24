Derby Trójmiasta. Tak bawili się kibice na meczu Lechia Gdańsk - Arka Gdynia [ZDJĘCIA]

Derby Trójmiasta. Mecz Lechia Gdańsk - Arka Gdynia
Historia ostatnich derbów rozgrywanych w Gdańsku jest jednostronna. Lechia zdominowała rywalizację, wygrywając osiem ostatnich spotkań! Ostatni raz Arka wygrała w Gdańsku w 2008 roku, w Pucharze Ekstraklasy.
Zarówno Lechia, jak i Arka miały swoje ambicje przed tym spotkaniem. Po kilku kolejkach sezonu obie drużyny czuły pewien niedosyt.
W pierwszej połowie spotkania brakowało sytuacji bramkowych. Po zmianie stron obraz gry pozostał podobny – przewaga toczyła się głównie w środku pola. Wynik remisowy wydawał się przesądzony, jednak w 85. minucie, wprowadzony z ławki rezerwowych Dawid Kurminowski, wprawił kibiców Lechii w euforię. To jego gol dał gospodarzom upragnione zwycięstwo!
W doliczonym czasie szansę na wyrównanie miał jeszcze Dawid Kocyła, lecz jego strzał obronił Szymon Weirauch. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem Lechii, które było jej pierwszym w tym sezonie.
W następnej kolejce Arka Gdynia zagra u siebie z Wisłą Płock (29 sierpnia, godz. 18:00), a Lechia Gdańsk zmierzy się na wyjeździe z Jagiellonią Białystok (31 sierpnia, godz. 17:30).
Zobacz, jak bawili się kibice:
