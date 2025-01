i Autor: Lechia Gdańsk Facebook

Lechia znowu z licencją na grę. W sobotę mecz w Lublinie

Dobra wiadomość dla gdańskich kibiców piłki nożnej, i dla samej Lechii. Klub ogłosił w czwartek, 30 stycznia, że dzięki spłacie wszystkich zobowiązań odzyskał od PZPN cofniętą licencję na grę w Ekstraklasie. To oznacza, że w sobotę Lechia zmierzy się w Lublinie z tamtejszym Motorem, w pierwszym meczu ligowym po przerwie zimowej. Gdańszczanie nie odzyskali jednak prawa do przeprowadzenia transferów, w celu wzmocnienia drużyny. Jeśli Lechia nie będzie systematycznie spłacać długów, PZPN znów cofnie licencję, i to bez uprzedzenia.

W czwartek na stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk Lechia zwołała briefing prasowy. Piotr Rundsztuk, p.o. rzecznika prasowego klubu powiedział: - Licencja została przywrócona, natomiast zakaz transferowy został podtrzymany. Czekamy na uzasadnienie decyzji PZPN. Przywrócenie licencji oznacza, że Lechia zmierzy się z Motorem Lublin na wyjeździe, w sobotę, 1 lutego, o godz. 14.45. Tydzień później w Gdańsku zapowiada się szlagierowy mecz z Lechem Poznań. Oświadczenie PZPN: odwieszamy licencję Całe oświadczenie PZPN w sprawie Lechii brzmi tak: Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN po analizie wniosku wraz z załącznikami postanowiła: – odwiesić klubowi licencję na rozgrywki PKO Bank Polski Ekstraklasy w sezonie 2024/2025 z zastrzeżeniem ponownego zawieszenia tej licencji bez konieczności podejmowania odrębnej decyzji, w przypadku niedochowania terminów płatności wskazanych w ugodzie wynikającej z działalności transferowej; oraz – utrzymać w mocy nałożony na klub zakaz transferowy z jednoczesnym ograniczeniem możliwości uprawniania wszystkich nowych zawodników na czas do końca sezonu 2024/2025. Komisja informuje, że Lechia Gdańsk SA spłaciła wszystkie zobowiązania, do których była zobowiązana decyzją nr 1 z 27 grudnia 2024 roku. Jedno zobowiązanie transferowe klub uregulował, zawierając porozumienie, zgodnie z którym zobowiązał się do dokonania płatności w następujących terminach: 10 lutego oraz 15 kwietnia 2025 roku. W tym miejscu Komisja wskazuje, że zawieranie porozumień w ramach nałożonego rozszerzonego nadzoru finansowego, których termin płatności nie przekracza daty 30 września, jest dozwolone przez Podręcznik Licencyjny, a takie zobowiązanie na dzień odbycia posiedzenia nie jest zobowiązaniem wymagalnym/przeterminowanym w myśl Podręcznika Licencyjnego. W celu zapewnienia terminowej spłaty zobowiązania w terminach wskazanych w przedstawionej przez klub ugodzie, Komisja postanowiła zabezpieczyć przedmiotowe płatności, zobowiązując klub do ich uregulowania w wyżej wskazanych terminach. Niedotrzymanie któregokolwiek z powyższych terminów płatności, przez co rozumie się nieprzedstawienie organom licencyjnym potwierdzeń zapłaty w dniu następującym po terminie wskazanym w porozumieniu, skutkować będzie automatycznym zawieszeniem klubowi licencji na rozgrywki PKO Bank Polski Ekstraklasy w sezonie 2024/2025. Ponadto Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN postanowiła utrzymać w mocy nałożony na klub zakaz transferowy z jednoczesnym ograniczeniem możliwości uprawniania wszystkich nowych zawodników na czas do końca sezonu 2024/2025. Zdaniem Komisji klub nie wykazał poprawy sytuacji finansowej, pozwalającej na zaciąganie dodatkowych zobowiązań finansowych. Komisja jednocześnie nie wyklucza zmiany decyzji w przedmiotowym zakresie, jednakże klub zobowiązany będzie do przedstawienia potwierdzenia płatności pierwszej raty zobowiązania wynikającej z zawartego porozumienia transferowego oraz do przedstawienia wiarygodnej prognozy finansowej, opartej na innych wpływach niż pożyczki właścicielskie. Niezależnie od powyższego, Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN informuje, że klub Lechia Gdańsk w dalszym ciągu podlega rozszerzonemu nadzorowi finansowemu i zobowiązany jest do terminowego regulowania swoich zobowiązań. Klubowi od powyższej decyzji przysługuje odwołanie za pośrednictwem Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN do Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych PZPN w terminie 5 dni od daty jej otrzymania. Źródło: Gdańsk.pl