Pożar hali produkcyjnej w Gdańsku. Trudna akcja strażaków!

2026-01-04 21:19

Groźnie wyglądający pożar wybuchł w niedzielny wieczór (4 stycznia) w Gdańsku. Płomienie objęły halę produkcyjną przy ul. Marynarki Polskiej. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a sytuacja została szybko opanowana.

Jak informuje portal trojmiasto.pl, w niedzielę, 4 stycznia przed godziną 20 straż pożarna otrzymała zgłoszenie o pożarze hali produkcyjnej przy ul. Marynarki Polskiej 59 w Gdańsku. Zawiadomienie wpłynęło dokładnie o godzinie 19:33.

Ogień bardzo szybko objął cały obiekt – halę o konstrukcji stalowej z dachem typu plandeka, o wymiarach około 20 na 10 metrów.

Pożarem objęta była cała hala konstrukcji stalowej z dachem typu plandeka – informują strażacy. – Wewnątrz znajdowały się prawdopodobnie narzędzia warsztatowe. Na miejscu pracuje siedem zastępów straży pożarnej.

Dzięki sprawnej akcji ratowników ogień nie rozprzestrzenił się na sąsiednie obiekty. Strażacy uspokajają, że w zdarzeniu nikt nie został poszkodowany. Obecnie działania na miejscu koncentrują się na dogaszaniu oraz zabezpieczeniu pogorzeliska.

Przyczyny wybuchu pożaru nie są jeszcze znane. Zostaną ustalone po zakończeniu akcji gaśniczej i przeprowadzeniu odpowiednich czynności wyjaśniających.

