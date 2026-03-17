Dantejskie sceny w tramwaju w sercu Warszawy. Polak zaatakował nożem Ukraińca!

Warszawa, Śródmieście. Atak nożem w tramwaju

Dramatyczne sceny rozegrały się w poniedziałek (16 marca) po godz. 18 w samym centrum Warszawy. W tramwaju linii 22 jadącym Alejami Jerozolimskimi, na wysokości przystanku Krucza 05, doszło do kłótni między dwoma mężczyznami. Konflikt eskalował aż nagle jeden z pasażerów wyciągnął nóż! Ze wstępnych informacji wynika, że 28-letni obywatel Polski miał zamachnąć się ostrym narzędziem nożem, w kierunku drugiego pasażera, 20-letniego obywatela Ukrainy.

Pasażerowie znajdujący się w tramwaju zareagowali błyskawicznie. Obezwładnili agresora zapobiegając rozlewowi krwi. Akurat w pobliżu miejsca zdarzenia przejeżdżał również policyjny patrol. Funkcjonariusze natychmiast podjęli interwencję, zatrzymując agresywnego mężczyznę.

28-latek zatrzymany

- Policjanci zatrzymali 28-latka. Przy nim w tramwaju zabezpieczony został nóż. Po przewiezieniu do komendy 28-latek został przebadany alkomatem. Był trzeźwy. Obecnie przebywa w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych - przekazał mł. asp. Jakub Pacyniak ze śródmiejskiej policji.

Jak dodał, w sprawie wciąż prowadzone są czynności. Zbierany jest dodatkowy materiał w sprawie, przesłuchiwani są kolejni świadkowie. - Nikt jeszcze nie usłyszał zarzutów - podkreślił policjant.

Postawa godna naśladowania

Na uznanie zasługuje postawa współpasażerów, którzy bez wahania ruszyli do działania. Nie czekali na rozwój wydarzeń. Nie przyglądali się z boku. Nie liczyli, że zareaguje ktoś inny. - Należy pochwalić reakcje osób podróżujących - stwierdził mł. asp. Pacyniak. - Należy jednak pamiętać przede wszystkim o swoim bezpieczeństwie, jak podejmuje się tego typu działania i decyzje o podjęciu działań. Niemniej jednak te szybkie działania współpasażerów i błyskawiczna reakcja policjantów zakończyły się szczęśliwie. Nikt nie odniósł obrażeń - dodał.

