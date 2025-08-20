Marcin Mroczek rozwodzi się po 12 latach. Wiadomo, kiedy odbędzie się pierwsza rozprawa

Gwiazdor "M jak miłość" szykuje się do rozwodu. Wiosną tego roku żona Marcina Mroczka, Marlena Muranowicz, złożyła w sądzie papiery rozwodowe. Informacja ta zaskoczyła wiele osób. Uchodzili bowiem za niezwykle zgrany duet. Wygląda jednak na to, że ich małżeństwo wkrótce przejdzie do historii również "na papierze".

Marcin Mroczek i Marlena Muranowicz: Rozwód po 12 latach

Marcin Mroczek (43 l.) zdobył ogromną popularność dzięki roli Piotra z "M jak miłość", w którego wciela się już od prawie 25 lat. Aktor regularnie bierze udział w innych projektach, ale to ze Zduńskim jest najbardziej utożsamiany. Prywatnie jeszcze do niedawna związany był z Marleną Muranowicz (37 l.).

Poznali się w 2008 roku i od razu między nimi zaiskrzyło. Pięć lat później przed Bogiem przyrzekali sobie "miłość i wierność małżeńską". Z czasem małżonkowie doczekali się dwóch synów - Ignacego (9 l.) i Kacpra (8 l.). Marcin Mroczek i Marlena Muranowicz uchodzili za niezwykle zgodne i dobrane małżeństwo. W mediach społecznościowych dzielili się wspólnymi chwilami, a aktor w wywiadach podkreślał, że z ukochaną nawet się nie kłóci. Gdy pod koniec kwietnia w mediach pojawiła się wiadomość o ich rozstaniu, wiele osób nie mogło w to uwierzyć. 

Rozwód Marcina Mroczka. Kiedy odbędzie się pierwsza rozprawa?

Jednak po niemal 12 latach w małżeństwie i 17 latach razem drogi małżonków się rozeszły. Jak udało nam się ustalić - Marlena Muranowicz już dawno wyprowadziła się do innego domu. To właśnie ona miała złożyć w sądzie papiery rozwodowe. Mimo medialnego szumu sami zainteresowani nie udzielają komentarzy na temat rozwodu.

Nigdy nie rozmawiam o życiu prywatnym i nie komentuję wydarzeń z mojego życia prywatnego - stwierdził Marcin Mroczek w rozmowie z "Faktem".

Wiele wskazuje na to, że małżeństwo aktora i modelki już wkrótce oficjalnie się zakończy. Według "Faktu" pierwsza rozprawa rozwodowa zbliża się wielkimi krokami. Sprawą zajmuje się jeden z warszawskich sądów, a pierwsze posiedzenie ma się odbyć w ostatnim tygodniu sierpnia.

Marlena Muranowicz, Marcin Mroczek
17 zdjęć
