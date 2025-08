Marcin Mroczek wyruszył na Jasną Górę

Marcin Mroczek (43 l.) zdobył ogromną popularność dzięki roli Piotra z "M jak miłość", w którego wciela się już od prawie 25 lat. Aktor regularnie bierze udział w innych projektach, ale to ze Zduńskim jest najbardziej utożsamiany. Prywatnie jeszcze do niedawna związany był z Marleną Muranowicz, z którą doczekał się dwóch synów. Kilka miesięcy temu media donosiły o rozstaniu pary. Obecnie są w trakcie rowodu.

Gwiazdor "M jak miłość" rzadko opowiada o swoim życiu prywatnym. Marcin Mroczek nie kryje za swojego przywiązania do wiary katolickiej. Razem z bratem Rafałem nie tylko mówią o wierze, ale również ją praktykują. W tym roku aktor ponownie spakował plecak i wyruszył na pieszą pielgrzymkę. Cel? Jasna Góra!

Marcin Mroczek jest weteranem pielgrzymek. Pierwszy raz do Częstochowy wyruszył w 2015 roku. Aktor co roku stara się przejść chociaż kawałek trasy. Wędrował już w różnych intencjach. Kilka lat temu, kiedy jego żona była w ciąży, modlił się o to, by dziecko było zdrowe. Innym razem o drugą pociechę.

Marcin Mroczek zaprasza na drogę ku Maryi

W tym roku również udaje się do Częstochowy. Relacją z pielgrzymki dzieli się ze swoimi fanami na Instagramie. W tym roku wyruszył z Warszawy z grupą niebieską.

Ruszamy jak co roku, na pielgrzymi szlak do Częstochowy z grupą Niebieską. Każdy z nas niesie swoją intencję. Jedni idą na całość, inni na część tego szlaku. Ale liczy się że są, bo chcą tu być - napisał Mroczek.

Aktor wie, że przejście takiej trasy na nogach nie będzie łatwe. Pielgrzymów czeka zapewne wiele wyzwań, ale jak stwierdził: "Więcej jest na Tak niż na Nie". Zachęcił również swoich obserwujących do dołączenia.

Jeśli macie ochotę do nas dołączyć, zapraszam na każdy etap naszej drogi ku Maryi - dodał.

W instagramowych relacjach Marcin Mroczek pokazuje, co dzieje się na trasie oraz podczas postojów. Ma te już za sobą pierwszy nocleg. Pokazał w jakich warunkach przyszło mu nocować. Razem z innymi pielgrzymami spał w miasteczku namiotowym. Na miejscu była kuchnia polowa oraz prowizoryczne prysznice z ciepłą wodą.

Fani gwiazdora bardzo pozytywnie reagują na jego pielgrzymkowe relacje. W komentarzach pod postem życzą mu powodzenia. Pojawiły się nawet błogosławieństwa oraz prośby o modlitwę.

