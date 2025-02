Kolejny rozwód po 20 latach. Powiedział to tylko raz

Nie planowałem nic o tym pisać, bo to sprawa prywatna, ale widząc coraz więcej spekulacji, chcę żebyście usłyszeli to ode mnie. W lipcu 2024 roku moje małżeństwo z Moniką oficjalnie się zakończyło. 20 lat to kawał życia, pełnego pięknych chwil, ale w ostatnich latach nasze drogi się rozeszły. Każde z nas ma swoje własne życie, ale zawsze będzie nas łączyć troska o nasze dzieci i wzajemny szacunek. Dla ich dobra i naszej prywatności to mój jedyny komentarz w tej sprawie. Proszę o jego uszanowanie.