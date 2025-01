Anna Wyszkoni "utopiła się" w ogromnej kurtce! Drobniutka gwiazda nie dała się zimie. Zobaczcie zdjęcia!

Anna Wyszkoni pojawiła się ostatnio w "Dzień dobry TVN", gdzie zaśpiewała i porozmawiała z prowadzącymi. Obiecała, że następnym razem do studia wróci już z nową piosenką!

Gwiazda postawiła na świąteczny strój, choć sportowe obuwie dodało mu nieco codziennego sznytu. Szary garnitur pięknie lśnił w blasku fleszy! Wyszkoni uzupełniła go białą koszulką i ciemną szarfą, którą przewiązała na szyi. Było nonszalancko, ale i elegancko.

Jednak zanim gwiazda weszła do studia "Dzień dobry TVN", żeby zaprezentować się widzom, została "przyłapana" przez fotografów. Na zdjęciach widać, że aby do cna nie przemarznąć, Wyszkoni otuliła się ciepłą kurtką. Była ogromna.

Wyszkoni paradowała po mieście w olbrzymiej, czarnej, puchówce i widać było, że czuje się w niej doskonale. Wcześniej jej zimowe stylizacje składały się raczej z dopasowanego do ciała płaszcza i ciepłego szalika, ale nie tym razem.

Kurtka była na tyle obszerna, że dobrze osłoniła szczuplutką gwiazdę - nawet szal był zbędny.

Wyszkoni na swoim instagramowym profilu pokazała fanom kilka zdjęć i nagrań z wizyty w "Dzień dobry TVN". Dodała też opis, w którym podziękowała za zaproszenie.

Odwiedziłam dziś rano studio "Dzień dobry TVN". Jak zawsze było gościnnie i bardzo miło. Mam nadzieję, że rozmowa z Sandrą Hajduk i Maciejem Dowborem wyjaśniła zainteresowanym co nieco. Moja mama polubi po niej moje latanie. A moje wykonanie z Łukaszem Malinowskim piosenki "Dla Ciebie" dało Wam trochę ciepła w ten coraz mroźniejszy czas (...). Nawet nie wiecie, ile mi dało to dzisiejsze spotkanie z widzami. Następnym razem wrócę do Was już z nową piosenką - obiecała Wyszkoni.