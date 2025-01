Wyszkoni zaśpiewała wielki hit na sylwestrze i się zaczęło! Sprawa trafiła do sądu

Na co chorował Tiger Bonzo? Bardzo groźna przypadłość. "Zagrożenie dla życia pacjenta"

Sensacja! Mąż Kaczorowskiej zakochany! Przyznał się w kim. Nie jest to już jego żona

Wiadomo, kto zapłacił za sylwestra TV Republika. Nie jest to mała kwota

Małgorzata Socha zarobiła milion złotych w jeden miesiąc?! Wiemy, jak to zrobiła

Anna Wyszkoni: Kultowa "Agnieszka" źródłem wielkiego konfliktu

Piosenka "Agnieszka już dawno..." miała swoją premierę w 2001 roku. Mimo upływu lat nadal cieszy się ogromną popularnością i jest największym przebojem zespołu Łzy. Po premierze utworu grupa stała się rozpoznawalna w całym kraju. Sławę zyskała szczególnie wokalistka Łez - Anna Wyszkoni. Dzisiaj "Agnieszka" jest źródłem konfliktu między dawnymi członkami zespołu.

Ania Wyszkoni po wydaniu albumy "Pan i Pani" zdecydowała się pożegnać z zespołem i skupić na solowej karierze. Decyzja o odejściu nie do końca spodobała się kolegom artystki, co w kolejnych latach wywoływało napięcia między nimi. Według założyciela grupy, Adama Konkola, piosenkarka odchodząc miała zapewnić, że nie będzie wykonywać ich wspólnych przebojów.

Relacje między byłą wokalistką grupy a jej założycielem są bardzo napięte. Jednak z czasem o ich konflikcie zrobiło się cicho. Ania Wyszkoni rzadko komentowała całą sytuację, nie odnosiła się również do późniejszych konfliktów między byłymi kolegami "z pracy".

Zobacz również: Sensacyjna propozycja dla Ani Wyszkoni! Fani w rozpaczy, zabrali nadzieję

Adam Konkol: Sprawa trafiła do sądu

Afera wybuchła na w Nowy Rok. Adam Konkol na Tik Toku zamieścił nagranie, w którym odniósł się do wstępu Wyszkoni podczas "Sylwestrowej Mocy Przebojów". Stwierdził, że piosenkarka nie ma zielonego pojęcia o tym, jak powinna brzmieć ta piosenka i "gdzieś się zagubiła w tym komercyjnym świecie".

Muzyk regularnie podkreśla, że choć Wyszkoni widnieje w ZAiKS jako autorka tekstów utworów z katalogu Łez, wcale nie uczestniczyła w ich powstaniu. Co, więcej zamierza pozbawić ją praw do pobierania tantiem za puszczanie i wykonywanie kawałków. Sprawa trafiła do sądu i ma się rozpocząć w kwietniu tego roku.

Pytacie mnie, czy jest współtwórczynią "Agnieszki". Nie, nie jest współtwórczynią. Nie napisała nawet słowa tej piosenki, nawet jednej nuty, nie wymyśliła linii melodycznej. (…) W kwietniu czeka ją rozprawa sądowa, w której chcę pozbawić ją praw w ZAiKS-ie, dlatego, że jej się nie należą, więc zaczyna mówić wszem wobec, że jest współtwórczynią - stwierdził Adam Konkol w tiktokowym oświadczeniu.

Ania Wyszkoni do tej pory nie skomentowała słów i zarzutów dawnego kolegi. Zrobił to jej menager, Maciej Durczak, który w rozmowie z "Faktem" przypominał, "że piosenki zespołu Łzy są autorstwa pięciu osób, co od lat jest udokumentowane w ZAiKS-ie".

Każdy ma prawo wykonywać te piosenki, a w szczególności wokalistka, która je współtworzyła, współtworzyła ich renomę i renomę zespołu Łzy - dodał.

Podobnego zdania zdają się być internauci, którzy w komentarzach licznie stają po stronie wokalistki.

Zobacz również: Lider Łez opowiedział o walce z rakiem. "Cały czas mam różne myśli"

Anna Wyszkoni u Jaruzelskiej o walce z NOWOTWOREM i DEPRESJĄ Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Anna Wyszkoni nie przypomina siebie sprzed lat. Jej metamorfoza zaskakuje