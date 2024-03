Sensacyjna propozycja dla Ani Wyszkoni! Fani w rozpaczy, zabrali nadzieję

Ania Wyszkoni Łzy, rozwód, nowowtór

Ania Wyszkoni sporo w swoim życiu przeszła. Była wokalistka zespołu Łzy ma za sobą rozwód, rozstanie z kapelą i chorobę nowowtorową. Wszystko odbiło się na psychice artystki. - Zgłosiłam się do psychiatry, nie ukrywam, że brałam leki. Wszystko było spowodowane farmakologiczną sytuacją u mnie, to wszystko działo się tak właściwie lawinowo, jedno po drugim. Nowotwór, przyjmowanie sztucznych hormonów i wahania nastrojów. Pomogła mi rodzina, praca, którą kocham, pomogła mi publiczność i chęć powrotu na scenę. To są takie elementy, które budują całe moje życie - wyznała kiedyś Ania Wyszkoni w rozmowie z Pudelkiem. Wygląda na to, że dawne problemy minęły, a wokalistka jest szczęśliwa zarówno w życiu rodzinnym, jak i prywatnym. Fani jednak chcieliby zobaczyć Anię Wyszkoni w jakimś programie telewizyjnym.

Ania Wyszkoni dostała sensacyjną propozycję. Nic z tego nie wyszło

Czy jest szansa na to, że była wokalista zespołu Łzy trafi do jakiegoś programu rozrywkowego? Miłośnicy talentu Ani Wyszkoni wiedzieliby ją w show typu "Must Be The Music. Tylko muzyka". Oczywiście w roli jurorki, ewentualnie trenerki wokalnej. Co na to sama zainteresowana? Okazuje się, że dostała sensacyjną propozycję. Ostatecznie nic z tego nie wyszło, ale Ania Wyszkoni z tego powodu zmartwiona nie jest. - Nie wiem, czy bym chciała. Propozycja się pojawiła, ale nie doszło to do skutku. Nie zastanawiałam się, jest to, co to, co jest po prostu - wzynała w rozmowie z portalem Shownews.pl. Piosenkarka może i zmartwiona nie jest, ale jej fani na pewno są w rozpaczy. Może za jakiś czas uda się zmaleźć Ani Wytszkoni miejsce w jakimś programie. Na razie nadzieja została odebrana.

