Lider Łez opowiedział o walce z rakiem. "Cały czas mam różne myśli"

Niewiarygodne, co zrobiła Marcelina Zawadzka po swoim baby shower. Rozebrała się pod gołym niebem. Impreza trwała do nocy. ZDJĘCIA

Adam Konkol zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi

Na początku kwietnia Adam Konkol, muzyk i założyciel zespołu Łzy przekazał swoim fanom smutną wiadomość. "Mam złośliwego raka płuc. Wiem, dziwne, nie pale i nie paliłem papierosów, ale czasem tak się podobno zdarza" - napisał na Facebooku. Jak się okazuje ze względu na jego stan zdrowia, nie ma możliwości podjęcia u Konkola znanych metod leczenia raka. Muzyk bowiem cierpi na Zespół Eisenmengera, czyli na wrodzoną wadę serca z nadciśnieniem tętniczo-płucnym.

"Jestem po kilku konsultacjach i 'normalnie', gdybym nie miał wady serca, po prostu wycięli by mi kawałek płuca i być może było by po sprawie, ale nie można. Nie można też chemioterapii, która by mnie po prostu zabiła, za to można "strzelać" w niego promieniami i taki jest plan" - wyjaśnił Adam Konkol w swoim wpisie.

Adam Konkol: "Nie wiem, czy się spieszyć"

Po ponad dwóch miesiącach od tego wpisu, Konkol udzielił szczerego wywiadu, w którym opowiedział o życiu z diagnozą. Wrócił również do chwili, w której po raz pierwszy usłyszał, że choruje na nowotwór płuc. 48-latek szczerze przyznał, że od tamtej pory przeżywa poważny kryzys psychiczny. Nie wie, czy ma się teraz ze wszystkim śpieszyć, czy może na spokojnie cieszyć każdą chwilą.

"Pierwsze dwa miesiące od usłyszenia diagnozy, że to nowotwór płuc, były dla mnie bardzo trudne, chociaż w ogóle tego nie okazywałem. Załamałem się psychicznie, chociaż mój fizyczny stan nie zmienił się w ogóle. Staram się na pewno myśleć pozytywnie, natomiast z tyłu głowy cały czas mam różne myśli. Nie wiem czy się spieszyć, czy po prostu mogę żyć normalnie" - wyznał w rozmowie z Plotkiem.

W następnej części rozmowy dodał, że za dwa miesiące ma kolejne badania. I chociaż coraz bardziej się nimi stresuje, to nie traci nadziei. "Mam jednak przeczucie, że wszystko będzie dobrze" - przyznał lider Łez. Choroba oraz leczenie całkowicie zmieniła jego życie. Kiedyś nie zwracał uwagi, gdy ktoś palił w jego towarzystwie. "Nie pozwalam na to i zwracam uwagę. Przechodziłem jednego dnia obok palącego i zwróciłem mu uwagę. Zapytał mnie, czemu mi to przeszkadza, a ja powiedziałem prosto z mostu, że mam raka płuc" - mówił.

Adam Konkol stara się nie zatracać w chorobie. Nadal tworzy nowe utwory oraz koncertuje. Przyznał również, że obecnie jest bardziej otwarty na ludzi.

Danuta Błażejczyk pokonała nowotwór: „Cieszę się, że żyję” Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Adam Konkol: Podarowano mi kolejne życie