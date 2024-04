Muzyk zespołu Łzy ma raka. Artysta przekazał smutną wiadomość. Nie ma szans na operację

Wyciekło, co Izabela Janachowska zrobiła ze swoją twarzą. Zmianę widać jak na dłoni. Co za metamorfoza

Adam Konkol jest dobrze znany wszystkim fanom zespołu Łzy. W 1996 roku wraz z Anią Wyszkoni, Arkadiuszem Dzierżawą, Dawidem Krzykałą oraz Sławomirem Mocarskim stworzył tę grupę. Jest także autorem największych przebojów zespołu Łzy między innymi takich jak: "Narcyz”, „Agnieszka już dawno…” i „Oczy szeroko zamknięte”. Poza tym jest właścicielem wytwórni muzycznej Konkol Music. Prywatnie był związany z Paullą, z którą doczekał się syna Adama. W 2009 roku poślubił byłą wicemiss Wielkopolski, Angelikę Kwiatek i ma z nią dwoje dzieci: córkę Nadię i syna Michała.

Muzyk zespołu Łzy ma raka. Adam Konkol nie ma szans na operację

W piętek, 12 kwietnia Adam Konkol przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych smutną wiadomość. Gitarzysta wyjawił, że zdiagnozowano u niego nowotwór płuc. "Mam złośliwego raka Płuc, wiem, dziwne, nie pale i nie paliłem papierosów, ale czasem tak się podobno zdarza." - napisał na Facebooku. Jak się okazuje z racji jego stanu zdrowia, nie ma możliwości podjęcia u Konkola znanych metod leczenia raka. Otóż muzyk zespołu Łzy cierpi na Zespół Eisenmengera. "Jestem po kilku konsultacjach i "normalnie,", gdybym nie miał wady serca, po prostu wycięli by mi kawałek płuca i być może było by po sprawie, ale nie można. Nie można też chemioterapii, która by mnie po prostu zabiła, za to można "strzelać" w niego promieniami i taki jest plan." - wyjaśnił Adam Konkol.

Artysta prosi o wsparcie

Muzyk nie traci jednak nadziei i mimo choroby nowotworowej jest pełen optymizmu. "Normalne pytanie to "ile mi zostało?", na moje oko około 58 lat, bo mój plan, by żyć co najmniej 106 lat się nie zmienił." - napisał na Facebooku. "Mnie nie wspierajcie, nie trzeba, moja rodzinę tak...Czemu o tym pisze? Całe życie tłumilem w sobie swoje odczucia, myśli... "Płakałem" często w samotności, gdy nikt nie widział, ale to przecież nic takiego, to tylko życie. Kochani życzę Wam miłego dnia. Potrzebuje szczęścia, trzymajcie kciuki" - dodał Konkol.