Anna Wyszkoni pokazała ciało w złotej kreacji. Lepiej niż niejedna 20-latka!

Gwiazdy polskiej sceny muzycznej regularnie zachwycają stylizacjami, ale to, co pokazała Anna Wyszkoni, przebiło ostatnie modowe popisy celebrytek. Artystka, słynąca ze świetnej formy, postanowiła zaprezentować fanom kreację, która z miejsca wywołała burzę w sieci. Złota sukienka wykonana z delikatnej, połyskującej siatki odsłoniła jej wysportowaną sylwetkę, podkreślając wszystko, co najlepsze. Wyszkoni wyglądała jak gwiazda światowej gali, a jej obserwatorzy nie mogą wyjść z zachwytu.

Anna Wyszkoni w złotej sukni. Co za ciało!

Stylizacja, którą pokazała, była jednocześnie nowoczesna, seksowna i niezwykle odważna. Sukienka z transparentnego, złotego materiału to trend, który króluje na czerwonych dywanach w Hollywood, a Anna Wyszkoni udowodniła, że polskie gwiazdy w niczym nie ustępują międzynarodowym ikonkom stylu. Kreacja przepięknie układała się na jej ciele, delikatnie opalizując przy każdym ruchu. Subtelnie odsłaniała biodra i nogi, podkreślając każdy centymetr jej świetnie wyrzeźbionej sylwetki.

Internauci zgodnie przyznali, że wokalistka wygląda spektakularnie. W komentarzach pojawiły się zachwyty nad jej kondycją, figurą i odwagą w wyborze stylizacji.

Co za złota rybka z pani w tym złotym wydaniu. Milej niedzieli I udanego tygodnia pani życzę - pisali niektórzy.

Wyszkoni nigdy nie ukrywała, że dba o siebie z rozsądkiem i regularnością. W wywiadach wielokrotnie podkreślała, że ruch, zdrowe odżywianie i balans psychiczny to jej sposób na życie. Efekty widać gołym okiem!

Sporo ostatnio ćwiczę. Poprawiam tym swoją sylwetkę, ale przede wszystkim pracuję tak nad swoimi emocjami, które, dzięki wysiłkowi, łatwiej mi ustabilizować. Polecam wszystkim - pisała jakiś czas temu gwiazda na swoim Instagramie.

