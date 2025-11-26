Anna Wyszkoni idzie na całość?! Miała pozwać Konkola za wulgarne wpisy. "300 tysięcy za majtki"

Anna Wyszkoni i Adam Konkol trwają w konflikcie od wielu lat. Po tym, jak wokalistka odeszła z zespołu Łez, między nią a założycielem grupy pojawiły się napięcia dotyczące wykorzystywania "starych" piosenek ekipy w nowym repertuarze artystki. Adam Konkol w emocjach sięgnął po niezbyt eleganckie określenia Wyszkoni, komentując między innymi jej wygląd czy garderobę. Teraz piosenkarka, jak wynika z kontekstu jego wypowiedzi, miała za to pozwać dawnego kolegę. - Chce ode mnie 300 tysięcy zł za majtki - pożalił się w mediach.

Anna Wyszkoni i Adam Konkol. Konflikt trwający latami

Anna Wyszkoni zdobyła największą popularność w czasach zespołu Łzy, ale już dawno temu postanowiła podążać swoją drogą i jej nazwisko jest dziś równie rozpoznawalne, co nazwa popularnego niegdyś zespołu. I choć formacja wciąż działa, z jej założycielem na czele, to Wyszkoni nie jest już jej wokalistką. Mimo tego piosenkarce zdarza się uwzględnić "stare" piosenki w swoim nowym repertuarze. Adam Konkol uważa, że nie powinna tego robić - tak powstał konflikt między dwoma muzykami, który znów wraca na medialne łamy. Mężczyzna na przestrzeni ostatnich miesięcy co najmniej kilka razy uderzył publicznie w Wyszkoni, posuwając się nawet do złośliwych komentarzy dotyczących jej wyglądu czy ubioru. Oburzał się też, że gwiazda nadal śpiewa słynną "Agnieszkę", choć - w jego ocenie - nie powinna tego robić, bo to utwór zespołu Łzy. 

- Pani Aniu, my wiemy, że Pani wyrosła z tych piosenek. Ale zapłacimy, żeby Pani nie musiała śpiewać w samych majtkach - napisał Adam Konkol pod jednym z filmików Wyszkoni. Jego słowa wywołały wtedy niemałą burzę.

Okazuje się, że uwaga na temat "majtek" (w rzeczywistości krótkich szortów - red.) wokalistki doprowadziła do tego, że Anna Wyszkoni postanowiła powiedzieć "stop". Najnowsze doniesienia mówią bowiem, że spotka się z Konkolem w sądzie. Szczegóły poniżej.

Anna Wyszkoni i Adam Konkol spotkają się sądzie? Konflikt z zespołem Łzy narasta

Według ustaleń serwisu Plotek, niewybredny komentarz Konkola przelał czarę goryczy i Anna Wyszkoni postanowiła wytoczyć mu sprawę sądową. Chodzi o pozew dotyczący naruszenia dóbr osobistych, z żądaniem odszkodowania w wysokości 300 tysięcy złotych. Angelika Konkol, menadżerka zespołu i prywatnie żona Adama Konkola, skomentowała sprawę.

- Trudno nazwać to inaczej niż farsą. Wokalistka żąda 300 tysięcy złotych za to, że Adam nazwał rzecz po imieniu. Nie obraził jej wyglądu, nie skomentował życia osobistego. Zauważył publiczny fakt: wystąpiła w telewizji w majtkach. Cała Polska to widziała. Nagranie jest. Kostium jest. Występ był. A jednak - według Wyszkoni - to naruszenie jej dóbr osobistych. Szkoda, że wrażliwość wokalistki nie budziła się wtedy, gdy przez 30 lat pobierała ogromne tantiemy z piosenek, do których nie napisała ani jednej nuty - stwierdziła Angelika Konkol w rozmowie z Plotkiem. 

Sam zainteresowany dodał natomiast, że to dzięki jego piosenkom Anna Wyszkoni jest dziś popularna, a wraz z tą sławą wyniosła z zespołu "miliony złotych wpływów". - Za twórczość, którą tylko wykonywała. Mało kto wie, że gdy Wyszkoni odchodziła z Łez obiecywała, że nie będzie śpiewać moich piosenek, bo "robi własną karierę i nie będzie korzystać z cudzej twórczości". Teraz śpiewa je regularnie. Na koncertach, eventach, w programach telewizyjnych. Zarobiła miliony na "Agnieszce", a teraz chce ode mnie 300 tysięcy zł za majtki. To nie moja wina, że skąpe ubrania z 50-latki nie zrobią 20-latki - stwierdził muzyk.

Wygląda na to, że konflikt między artystami szybko się nie zakończy. W "Super Expressie" będziemy przyglądać się jego kontynuacji. Tymczasem, gdy przygotowywaliśmy ten materiał, Anna Wyszkoni nie udzieliła żadnego komentarza na temat sprawy.

Tak wyglądała Ania Wyszkoni na początku kariery. To ona jako pierwsza wokalistka Łez nagrała kultową Agnieszkę!
