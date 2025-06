Okropna wiadomość o żonie Karola Strasburgera. Ludzie bezlitośni: "Pewnie ma jakiś interes"

Karol Strasburger ślub brał trzy razy. Z pierwszą żoną - Barbarą Burską - się rozwiódł, a druga zmarła w 2013 roku. Gospodarz programu "Familiada" mocno przeżył jej śmierć. Pewnie nie spodziewał się tego, że w jego życiu nadejdzie rewolucja. A jednak... W 2019 roku 72-letni wówczas Karol Strasburger ożenił się z menadżerką Małgorzatą Weremczuk (wtedy 35-letnią). W tym samym roku na świat przyszła ich córka - Helena. Początkowo cała rodzina wzbudzała sporą sensację. W końcu różnica wieku pomiędzy małżonkami była raczej niestandardowa. Do tego mało kto zostaje ojcem po 70-tce. Na przekór hejterom jednak Strasburgerowie pokazali, ze prawdziwa miłość na cyferki uwagi nie zwraca. Jakiś czas temu fani niepokoili się tym, że ostatnio nie widać żony Karola Starsburgera. Aktor w rozmowie z Pomponikiem wyjaśnił, dlaczego Małgorzata nie bryluje na ściankach.

Karol Strasburger w tarapatach. "Sytuacja ewidentnie kryminalna". Żona zabrała głos!

Może nie tyle się wycofuje, ile nie wkracza w niego (świat show-biznesu - red.) jakoś tak, żeby się pokazywać, popisywać. Ja też przyznam, że robię, co mogę, by pojawiać się tylko tam, gdzie trzeba, ponieważ ja nie mam takiej potrzeby parcia na szkło

- podkreślił Karol Strasburger.

W nowej rozmowie ze Światem Gwiazd z kolei prowadzący program "Familiada" przekazał okropne wiadomości dotyczące życia prywatnego. Chodzi o jego żonę. Przykre jest to, z czym musi mierzyć się Małgorzata Weremczuk. Ludzie są dla nie bezlitośni.

Jest fajną mamą, dobrą, i ma się czym chwalić. Ale jednocześnie mamy po drugiej stronie tych wszystkich, o których mówię - czyli hejciarzy, złych ludzi, którzy nam źle życzą. Jej głównie życzą źle. Ciągle ktoś do niej ma jakieś pretensje. Ilekroć się pojawi, to już zazdrosne panie – dość często starsze, ale nie tylko - wypominają jej, że się ze mną ożeniła, że pewnie ma jakiś interes.

- żalił się Karol Starsburger, który nie rozumie motywacji internetowych napastników. Sam zaznaczył, że nie miałby ochoty wyzwać znanych osób.

Jest duża grupa ludzi, która ma ochotę "przyłożyć”, dla swojej niezrozumiałej dla mnie satysfakcji. Nie wiem, jakiego typu. Ja na przykład nie miałbym ochoty napisać do znanego artysty, piłkarza czy polityka, że jest (...), jak on nie wie, kto to mówi - to ja nie mam z tego żadnej satysfakcji. A jak jestem odważny i chcę jakimś swoim poglądem się z nim podzielić, no to powinienem się podpisać