Karol Strasburger żona, dziecko, emerytura

Karol Strasburger w polskim środowisku celebryckim jest postacią nietypową. Ten bardzo dobry aktor i gospodarz kultowej "Familiady" w TVP już w mocno dojrzałym wieku po raz pierwszy został ojcem. Gdy koledzy w jego wieku zabawiali wnuki, on dopiero "siedział w pieluchach" swojej córeczki. Dziewczynka o imieniu Laura przyszła na świat w 2019 roku. Karol Strasburger miał wówczas 72 lata, a jego małżonka Małgorzata (z domu Weremczuk) - 35. Złośliwi podśmiewywali się z aktora, wątpiąc w to, że da on radę opiekować się malutkim dzieckiem. Karol Strasburger jednak udowodnił nie tylko, że świetnym ojcem, lecz także, że ma mnóstwo energii, której pozazdrościć mogą mu młodzi tatusiowie. Prowadzący teleturniej "Familiada" o emeryturze zdaje się wcale nie myśleć.

W moim słowniku nie ma takiego słowa jak "emerytura", aczkolwiek ono funkcjonuje. Natomiast nie jest to element, który w ogóle zajmuje jakieś miejsce w moim życiu. (...) Wysokość emerytury nie daje możliwości funkcjonowania osobie, która chce żyć normalnie i funkcjonować jak do tej pory, więc to świadczenie nie zapewnia takiego standardu życiowego

- mówił kiedyś w rozmowie z "Faktem".

Wiemy, co się dzieje z żoną Karola Strasburgera. Dla wielu to będzie prawdziwy szok

Aktor i jego żona tworzą bardzo zgrany tandem. Dociekliwi jednak zauważyli, że Małgorzaty ostatnio wcale nie widać w przestrzeni publicznej. Już jakiś czas temu małżonkowie zamieścili specjalne oświadczenie w mediach społecznościowych.

Karol Strasburger stracił 30 tysięcy! Dał się oszukać w internecie

Niewiele nas razem w przestrzeni publicznej, choć w pracy idziemy ramię w ramię jak błyskawica. Z własnego wyboru, szacunku do głębi prywatności odmawiamy wielu zaproszeń do wywiadów i rozmów w TV jako para. Chcemy pokazać, że można osiągnąć wspólny sukces, ale bez szczególnej atencji. Uważamy, że dotąd nasza nietuzinkowa historia jest już opowiedziana na tyle, na ile chcieliśmy się nią wcześniej podzielić, także w zakresie ważnego tematu społecznego

- tłumaczyli. Teraz z kolei sam Karol Strasburger w rozmowie z Pomponikiem powiedział, dlaczego trudno spotkać jego małżonkę na eventach. Już wszystko wiemy. Dla wielu osób to będzie szok. W końcu znaczna część naszych gwiazd uwielbia się pokazywać tu i ówdzie.

Może nie tyle się wycofuje, ile nie wkracza w niego (świat show-biznesu - red.) jakoś tak, żeby się pokazywać, popisywać. Ja też przyznam, że robię, co mogę, by pojawiać się tylko tam, gdzie trzeba, ponieważ ja nie mam takiej potrzeby parcia na szkło

- podkreślił aktor. Nie jest wykluczone jednak, że Małgorzata Weremczuk za jakiś czas powróci na rozmaite ścianki. Jej mąż przypomniał o tym, że jest ona piosenkarką.

Ona jest wokalistką, dobrze śpiewa, czekamy, kiedy wyda nową płytę, kiedy pojawi się publicznie w swoim zawodzie. Na razie dziecko pochłania jej czas i mój, więc skupiamy się na tym, a tego życia prywatnego nie chcemy sprzedawać. To jest nasze

- zaznaczył Karol Strasburger.

