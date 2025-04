Karol Strasburger w tarapatach. "Sytuacja ewidentnie kryminalna". Żona zabrała głos!

Oszuści podszywają się pod Karola Strasburgera

Karol Strasburger to jedna z największych gwiazd TVP. I to od wielu lat. Gospodarz kultowej "Familiady" wspaniale ułożył sobie też życie prywatne. Karol Strasburger ma młodszą o 37 lat żonę, a w 2019 roku został ojcem (miał wówczas 72 lata). Dziś ma o sześć więcej i nadal jest w takiej formie, że niejeden młodzieniaszek patrzy na niego z zazdrością. Niestety, jak to bywa w przypadku osób sławnych, różnego rodzaju cwaniaczki i zwykli oszuści próbują podszyć się pod gwiazdora. Sytuacja wymknęła się spod kontroli i Karol Strasburger wydał specjalne oświadczenie, które opublikował na swoim oficjalnym fanpejdżu na Facebooku. Wielkim literami zaznaczył, że to "ważny komunikat".

Karol Strasburger z ważnym apelem. "Sytuacja ewidentnie kryminalna". Głos zabrała też jego żona

Gwiazdor kolejny raz zmagać musi się z ohydnymi praktykami w internecie. Miarka się przebrała. To już nie są niewinne zabawy!

Kochani, po raz kolejnych ktoś kradnie moją tożsamość! Proszę o Waszą czujność. Ja nie zakładam nowych profili i nie wysyłam zaproszeń do znajomych. Proszę zgłaszajcie m.in ten profil z zaznaczeniem "x" (Karol Strasburger zamieścił screen - red.) oraz inne jemu podobne! Ta strona jest jedyną oficjalną! Nie dajcie się wciągnąć ani w konwersację, ani w wysyłanie jakichkolwiek pieniędzy komuś/ czemuś ( być może to AI) jeśli w "moim" imieniu będzie próbował je wyłudzić

- apelował Karol Strasburger. Potem aktor i prezenter udzielił wywiadu Pomponikowi, w którym szerzej opowiedział o swoich perypetiach z oszustami.

Co chwilę otwieram coś w Internecie, w social mediach, i wyświetlają mi się podejrzane informacje, wiadomości. Dostaję zaproszenia od ludzi, z którymi w ogóle nie mam kontaktu, ale piszą do mnie jak do dobrego kolegi, lub w drugą stronę - otrzymuję wiadomości od znajomych, ale potem okazuje się, że to nie od nich pochodzą. Tutaj jest sytuacja ewidentnie kryminalna. Ktoś kradnie moją tożsamość i kopiuje treści ze strony, aby uwiarygodnić swoją perfidną działalność!

- podkreślił gospodarz teleturnieju "Familiada", który zdradził także, że kiedyś ktoś złamał dostępy do jego konta w banku i ukradł 50 tys. złotych! Głos zabrała także Małgorzata Strasburger., menedżerka i zarazem żona aktora.

Te nieprawdziwe konta mają taką metodę działania, że zaczepiają przede wszystkim starsze kobiety, które są bardzo ufne. Często, przekonane, że pisze do nich ktoś, kogo lubią, znają z telewizji, obserwują przecież w social mediach, czują się wyróżnione i wchodzą w interakcje

- nakreśliła sposób działania oszustów. Pani Małgorzata ubolewa nad tym, że walka z nimi pochłania mnóstwo czasu.

Szkoda tylko, że zamiast zająć się odpoczynkiem czy naszymi ważnymi, zawodowymi sprawami, skupiamy całą energię na próbie powstrzymania kogoś, kto jest potencjalnym zagrożeniem dla wielu ludzi. I co gorsza, ta sytuacja jest cykliczna - spędzamy godziny, żeby opanować ilość tych nieprawdziwych kont

- dodała żona Karola Strasburgera, cytowana przez Pomponik.pl.

