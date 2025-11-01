Tradycja, pamięć i serce. Polskie gwiazdy kwestowały na Powązkach w dniu Wszystkich Świętych

Anna Szubińska
Marta Kowalska
2025-11-01 22:44

W dniu, w którym Polacy odwiedzają groby bliskich i wspominają tych, którzy odeszli, na warszawskich Powązkach tradycyjnie pojawiły się znane twarze. Aktorzy, dziennikarze i ludzie kultury wzięli udział w corocznej kweście na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków – jednej z najbardziej rozpoznawalnych akcji charytatywnych w kraju.

  • Jak co roku, na Powązkach kwestowali znani aktorzy i dziennikarze
  • Celem akcji jest ratowanie zabytkowych nagrobków i utrwalanie pamięci o wybitnych postaciach.
  • Powązki znów stały się miejscem, gdzie tradycja spotkała się z sercem i zaangażowaniem.

Wśród kwestujących znaleźli się m.in. Maja Komorowska, Maria Niklińska, Beata Tadla, Mateusz Damięcki, Jacek Kawalec, Laura Łącz,  Joanna Łozińska, Magdalena Schejbal z ojcem, a także Artur Barciś, Olgierd Łukaszewicz, Magdalena Zawadzka, Karol Strasburger, Ewa Kuklińska i Jan Młynarski.

Znani z ekranu, bliscy sercem

Jak co roku, Maja Komorowska pojawiła się na cmentarzu w charakterystycznym płaszczu i czapce, z puszką w dłoniach i ciepłym uśmiechem, który przyciągał przechodniów. Dla wielu to symbol – aktorka od lat wspiera akcję, pokazując, że pamięć o przeszłości wymaga nie tylko zadumy, ale i działania. Obok niej można było spotkać Marię Niklińską, która kwestowała z ogromnym zaangażowaniem.

Dziennikarze i aktorzy z puszkami

Na cmentarzu pojawiła się także Beata Tadla, która – jak zwykle – połączyła elegancję z serdecznością. Uśmiechała się do darczyńców, dziękowała za każdy wrzucony grosz, a jej obecność przyciągała wielu odwiedzających. Nie zabrakło też Mateusza Damięckiego, który od lat angażuje się w społeczne inicjatywy. Tego dnia kwestował z uśmiechem, zatrzymując się na rozmowę z fanami.

W kweście udział wziął również Jacek Kawalec, znany z charakterystycznego głosu i pogodnego usposobienia. Wśród kwestujących można było też spotkać Joannę Łozińską, która dołączyła do akcji z prawdziwym entuzjazmem, a także Magdalenę Schejbal, która przyszła z ojcem Jerzym Schebjalem – razem zachęcali do wsparcia inicjatywy.

Powązki – lekcja pamięci

Kwesta na Cmentarzu na Powązkach to nie tylko zbiórka pieniędzy, ale też piękny gest – wspólna lekcja historii i solidarności. Zebrane środki zostaną przeznaczone na renowację zabytkowych nagrobków – często zapomnianych, a stanowiących część narodowego dziedzictwa. Każdy, kto tego dnia wrzucił datek do puszki, przyczyniał się do ocalenia kawałka polskiej kultury. Dzięki takim wydarzeniom Powązki pozostają nie tylko miejscem zadumy, ale też żywym pomnikiem pamięci o tych, którzy tworzyli historię kraju i sztuki.

