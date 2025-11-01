Odwiedziliśmy groby ponad 20 znanych osób. Niektóre są zaskakująco skromne. Tak pochowano prawdziwe gwiazdy!

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2025-11-01 5:48

1 listopada, czyli dzień Wszystkich Świętych, to czas zadumy, odwiedzania grobów i zapalania zniczy. To moment, w którym wspominamy zmarłych bliskich, ale nie tylko. Warto pamiętać też o znanych i lubianych Polakach, których już z nami nie ma. Odwiedziliśmy groby kilkudziesięciu gwiazd, za którymi tęskni wielu fanów. Tak ich miejsca wiecznego spoczynku wyglądały tuż przed listopadowymi świętami.

Początek listopada - dzień Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny - to czas zadumy, refleksji i pamięci o tych, którzy odeszli. W całej Polsce ludzie odwiedzają cmentarze, zapalają znicze i składają kwiaty na grobach bliskich. Płomyk świecy symbolizuje pamięć i nadzieję, że zmarli nie zostali zapomniani. To wyjątkowy moment roku, w którym smutek straty łączy się z wdzięcznością za wspólne chwile oraz wiarą, że pamięć o zmarłych trwa mimo upływu lat.

Tak jest z naszymi bliskimi, tak jest z wielkimi gwiazdami, które już odeszły.

Odwiedziliśmy groby znanych i lubianych

Tuż przed listopadowym Świętem Zmarłych i następującymi dzień później Zaduszkami odwiedziliśmy groby wielu znanych i lubianych osób, których już między nami nie ma. 

Niektóre nagrobki są bogate i widać je z daleka, inne tak skromne, że na pierwszy rzut oka wcale nie wiadomo, iż właśnie tam spoczywa gwiazda, która za życia cieszyła się popularnością i szacunkiem swoich wielbicieli.

W ostatnim czasie zmarli Katarzyna Stoparczyk oraz Stanisław Sojka. Ich miejsca spoczynku wciąż czekają na nagrobki. Podobnie jest z kwaterą, gdzie pochowano Joannę Kołaczkowską. Na grobie pojawiły się wrzosy w doniczkach, ale i bukiety, pojedyncze róże i rośliny zielone. Poza tym wokół rozstawiono aż kilkadziesiąt zniczy i lampionów - i dużych, i małych, a także zdjęcia Asi.

Miejsca pochówku innych gwiazd - jak Pawła Królikowskiego i Andrzeja Strzeleckiego, których ciężkie choroby zabrały w 2020 r., Ireny Szewińskiej, która odeszła w 2018 r. czy Krystyny Sienkiewicz i Danuty Szaflarskiej zmarłych rok wcześniej, są już pięknie zagospodarowane i stoją na nich mniej lub bardziej okazałe nagrobki.

Widać, że są one doskonale utrzymane, a bliscy i fani wciąż o pamiętają o zmarłych gwiazdach. Na ich grobach stoją świeże kwiaty i znicze.

Ten grób bardzo się wyróżnia

Groby niektórych artystów - jak ten Romana Kłosowskiego czy Roberta Leszczyńskiego - wyróżniają się prostotą i skromnością. Inne - jak nagrobek Emiliana Kamińskiego - przyciągają wzrok i podkreślają zawodowe osiągnięcia zmarłych. Pomnik Kamińskiego jest imponujący i pewne jest, że nie ma drugiego takiego! Nagrobek to symboliczna miniatura teatru. Przedstawia scenę z wizerunkiem Emiliana, są kotary, a nawet siedzenia "wychodzące" z płyty nagrobnej.

To pomysł architektki, która tworzyła z nami ten teatr, Joli Pachowskiej. Razem z Dorotą, jego siostrą, dopracowałyśmy ten pomnik, bo tak naprawdę on był najszczęśliwszy tutaj. Dlatego takie jest symboliczne pożegnanie, żeby mógł go mieć i po tamtej stronie... I dla ludzi, żeby wiedzieli, co było jego miłością życia - opowiadała Justyna Sieńczyłło, wdowa po aktorze, w "Pytaniu na śniadanie" pod koniec 2023 r.

Jak wyglądają groby innych gwiazd? Zobaczcie.

Groby znanych. Tak wyglądały tuż przed 1 listopada. Skromnie? Nie wszędzie

Polacy pokochali ją za rolę Halinki Kiepskiej. Tak wygląda grób Marzeny Kipiel-Sztuki
Groby znanych
69 zdjęć
