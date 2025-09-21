Tak teraz wygląda grób Kory. Najnowsze zdjęcia nie pozostawiają wątpliwości. Co się zmieniło?

Kora w 2025 r. celebrowałaby 74. urodziny. Niestety, nie doczekała ich. Zmarła w 2018 r. po długiej walce z agresywnym nowotworem. Robiła, co mogła, aby wygrać z chorobą, nie poddawała się. Raj jajnika okazał się jednak zbyt groźnym przeciwnikiem. Pomimo leczenia, operacji, chemioterapii gwiazda zmarła. Pozostawiła po sobie nieutulony żal, głęboki smutek i żałobę, którą jej bliscy na pewno noszą w sobie do dziś.

Od śmierci gwiazdy minęło 7 lat. To dużo czasu, ale o wiele za mało, by zapomnieć o kimś tak wyjątkowym.

Zobacz także: Rodzina Kory walczy o spadek. Prawa do hitów są warte fortunę

Pogrzeb Kory zgromadził tłumy

Pogrzeb 67-letniej Kory miał charakter świecki i odbył się 8 sierpnia 2018 r. na Cmentarzu Wojskowym w Warszawie. Kora została skremowana, a jej prochy spoczęły w białej urnie. W ostatniej drodze Korze towarzyszyli m.in. Mariusz Szczygieł, Katarzyna Kolenda-Zaleska, Ryszard Kalisz, Adam Sztaba, Hanna Gronkiewicz-Waltz, Anna Karczmarczyk, Monika Olejnik, Artur Rojek, Grażyna Torbicka, Jerzy Buzek, Kuba Wojewódzki, Organek. Żałobnicy trzymali białe róże.

Było mnóstwo znanych osób, ale znacznie więcej wielbicieli talentu zmarłej gwiazdy. Cmentarz wypełniły tłumy.

Zobacz także: Już po pogrzebie Ryszarda "Placho" Olesińskiego. Data była tajemnicą! Koledzy z zespołu Ex Maanam pokazali zdjęcia

Kora przeszła piekło. Choroba była niszcząca, a ona miała siłę do życia. Do samego końca była aktywna i chciała żyć. Nie bała się śmierci. Prosiła, byśmy nie płakali na jej pogrzebie - mówił Kamil Sipowicz.

Na cmentarzu wokalistkę pożegnali przyjaciele i najbliższa rodzina. Było uroczyście i bardzo wzruszająco.

Zobacz także: Z piwnicy na szczyt. Kora przeszła przez piekło, by zostać ikoną. "Dwa razy próbowała się zabić"

Grób Kory to niezwykłe miejsce pełne kwiatów i zniczy, ale nie tylko

Na ostatnie pożegnanie i pochówek gwiazdy przyszło wiele osób pragnących oddać jej hołd. Teraz część fanów Kory wciąż upamiętnia ją, przynosząc na grób kwiaty i znicze, a także drobne "upominki". Nagrobek piosenkarki zmienia się wraz z porami roku, świętami, rocznicami urodzin i śmierci.

Teraz na cmentarzu czuć już jesień, ale na pomniku artystki wciąż jest pamiątka z lata, a konkretnie z "nieoficjalnego biegu im. Kory". Na zdobionym wazonie wiszą drewniane odznaczenia z wizerunkiem piosenkarki. Jedno jest z czerwca tego roku.

Na grobie stoi też czarno-białe zdjęcie, a na płycie ktoś zostawił kamień w kształcie serca z napisem: "Kora na zawsze w sercach".

Grób Kory niedaleko miejsca spoczynku Kasi Stoparczyk

Gdy odwiedza się grób Kory, warto podejść kilka metrów i zniczem lub kwiatkiem okazać pamięć innej ważnej kobiecie - dziennikarce Kasi Stoparczyk, którą we wrześniu pochowano bardzo blisko Kory. Pogrzeb Stoparczyk podzielony był na dwie części - msza miała charakter otwarty, a pochówek zarezerwowano tylko dla rodziny.

Teraz grób Kasi można już odwiedzać.

Zobacz także: Nie żyje muzyk Maanamu, Skiba nie mógł milczeć. W styczniu po raz ostatni spotkali się na koncercie

Zobacz więcej zdjęć. Pogrzeb Katarzyny Stoparczyk. Msza dla wszystkich, pochówek tylko dla najbliższych