Nie żyje muzyk Maanamu, Skiba nie mógł milczeć. W styczniu po raz ostatni spotkali się na koncercie

Ryszard Olesiński to kolejny muzyk kultowej grupy Maanam, który odszedł na zawsze. Zmarł 19 lipca, a niedługo później we wzruszających słowach pożegnał go Krzysztof Skiba, który był nie tylko znajomym gitarzysty, ale też jego wiernym fanem. Zdradził, że ostatni raz widzieli się w styczniu podczas koncertu. "Grał do końca. Jak ostatni Mohikanin" - napisał Skiba w sieci.