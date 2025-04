Doda z gwiazdką na biuście. Stanik ledwo się na niej trzymał. Co za pozy! Internauci rzucili się do komentowania

Krzysztof Skiba (60 l.) i jego o 24 lata młodsza ukochana od kilku lat są niemal nierozłączni. Krzysztof poznał Karolinę (34 l.) kiedy był jeszcze w związku z pierwszą żoną. Z Renatą Skibą szedł przez życie przez ponad 30 lat. W wywiadach opowiadał, że po raz pierwszy spotkał nową ukochaną podczas imprezy firmowej. Najpierw miała ich połączyć przyjaźń, potem miłość.

Jak przyznał w programie "Dzień Dobry TVN", początkowo miał pewne "dylematy". Jednak szybko zrozumiał, że nie może żyć bez Karoliny. Do rozwodu doszło w 2023 roku, a zaledwie dwa tygodnie później Krzysztof Skiba ogłosił ślubne plany. O samej uroczystości było bardzo głośno, a zakochani chętnie opowiadali w mediach o przygotowaniach. Krzysztof i Karolina powiedzieli sobie "tak" 19 sierpnia 2023 roku.

Renata Skiba rzadko udziela się w mediach, ale krótko po ślubie rozmowie z shownews.pl wyjawiła prawdę na temat byłego męża. Kobieta wyznała m.in. że Skiba zaczął spotykać się z Karoliną na dwa lata przed rozstaniem z żoną.

Wywołało to ostrą reakcję muzyka, który stwierdził, że słowa matki swoich synów odbiera to jako "rodzaj zemsty, rewanżu".Ta zarzuciła mu hipokryzję i podkreśliła, że wcześniej zawsze szydził "z takich zachowań i takich sytuacji, które teraz sam prezentuje".

Krzysztof Skiba dla żony zrobił tatuaż. "Miłość mojego życia"

Nie można zaprzeczyć, że szczęśliwi małżonkowie lubią obnosić się ze swoim uczuciem. Czułości nie szczędzą sobie zarówno na Instagramie, jak i podczas branżowych imprez. Muzyk chętnie opowiada o swoim uczuciu do Karolina oraz tym, jak 34-latka zmieniła jego życiu. Dla niej przestał nawet jeść mięso.

Wzbogacamy się wzajemnie. Ja coś daję mojej żonie, ona coś daje mnie. Ona wzbogaca mnie bardzo o taką swoją młodzieńczą energię i nowe spojrzenie na ważne sprawy - mówił w rozmowie z "Super Expressem".

Karolina towarzyszy ukochanemu podczas tras koncertowych, razem odwiedzają programy śniadaniowe, by z uśmiechem na ustach opowiadać o swojej gorącej miłości. W sierpniu zakochani będą świętować drugą rocznicę ślubu. Krzysztof Skiba już teraz zdecydował się na wyjątkowy gest. Od teraz jego ramię ozdabia tatuaż, który zadedykował żonie. Co znaczące, jest to jego pierwszy tatuaż. Wzór zaprojektowała dziewczyna jego znajomego.

Mój pierwszy tatuaż w życiu! Motyw miłosny, bo tylko taki mógł być. Dedykowany Karolinie - miłości mojego życia - napisał na Instagramie.

Wybrany przez niego wzór składa się z dużego, różowego serca przebitego strzałą, otoczonego czerwonymi różami. W tym wyzwaniu miłości nie mogło zabraknąć oczywiście imion zakochanych. Skiba zaznaczył, że ten wzór jest "świadomym, kontrolowanym kiczem".

Wspólnie z artystką DaliaD'arte szukaliśmy wzoru w stylu oldschool. Jest więc serce przebite strzałą, dwie róże i napis "KaroKrzyś". Świadomy, kontrolowany kicz. Nikt dziś takich obrazków nie nosi. I oto chodziło. Trupie czachy, jadowite węże, czy motywy rockowe nie miały startu - dodał.

Fani muzyka w komentarzach piszą, co myślą o jego wyborze. Jak to bywa w takich sytuacjach - są podzieleni. Część jest zachwycona jego gestem. Inni zastanawiają się czy da się to zmyć.

