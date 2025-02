Krzysztof Skiba z młodą żoną przyłapani w Sopocie. Całuski, bursztyny i... ziewanie na molo. Ależ oni się kochają!

Gwiazdy "Bridgertonów" i "After razem!" Ależ to będzie miłość!

Krzysztof Skiba szaleńczo zakochany w młodszej o 26 lat Karolinie

Gdy Krzysztof Skiba rozstał się z żoną, a w sierpniu 2023 roku wziął ślub ze znacznie młodszą Karoliną Kępińską, wieszano na nich psy. Oni udowodnili jednak, że połączyła ich prawdziwa, piękna miłość. Gdy słuchamy, jak artysta mówi o swojej żonie, trudno się nie wzruszyć. Młoda ukochana zmieniła jego życie. Dla niej przestał nawet jeść mięso!

- Wzbogacamy się wzajemnie. Ja coś daję mojej żonie, ona coś daje mnie. Ona wzbogaca mnie bardzo o taką swoją młodzieńczą energię i nowe spojrzenie na ważne sprawy. Karolina bardzo kocha zwierzęta, jest aktywistką pro-zwierzęcą, bierze udział w protestach na przykład przeciwko produkcji futer. (...) Dzięki niej od prawie roku nie jem mięsa i przeszedłem na dietę wege. Karolina nie je mięsa od kilkunastu lat - opowiada nam Krzysztof.

Tak uwodzi Krzysztof Skiba

Ja z kolei inspiruję Karolinę od strony artystycznej, muzycznej. Pokazuję jej płyty jazzowe, których ona nie znała, albo na przykład książki, które warto przeczytać. Moja żona mnóstwo czyta, ale okazuje się, że są pozycje, których nie znała i ja mogę je wskazać. Uczę ja grać w szachy i sprawia nam to frajdę. Czasem lubimy się zanurzyć w historię. Ale przede wszystkim uwielbiam ją rozśmieszać!

- mówi artysta.

Jak to robi?

Opowiadam lub zmyślam różne dziwne historie, które mogłyby się wydarzyć, naśladuję głosy, odgrywam kilka postaci. Zwykle są to mocno charakterystyczne osoby. Czasem naśladuję nasze pieski i udaję, że są ludźmi, którzy maja wiele ważnych swoich spraw. Potrafię dla niej odstawić prawdziwy teatr. Ona ma taki piękny, szczery, perlisty śmiech. Bywa, że śmieje się naprawdę głośno. I gdy jest szczęśliwa, to ja również mam ciepło na sercu

- mówi Skiba z błyskiem w oku.

Para obowiązkowo regularnie chodzi na randki. - Ależ oczywiście, chodzimy sobie do restauracji, szukamy fajnych knajpek wegańskich. Na przykład ostatnio zrobiliśmy sobie taki wypad właśnie niekoncertowy, nieimprezowy, niezawodowy do Wrocławia. Tu właśnie szukaliśmy wegańskich knajpek i znaleźliśmy taką super w okolicach rynku, nieco schowaną, na uboczu. Lubię uchodzić do teatru. Chętnie bywamy razem z Karoliną na premierach - wyjawia Krzysztof.

Muzyk pochwalił nam się też, że ich rodzina niedługo się powiększy. Do dwóch piesków, które już mają, dołączy mały kotek. Jak słodko.

