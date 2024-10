Synowie Krzysztofa Skiby nigdy nie poznali jego nowej żony. Przykra sytuacja rodzinna

Krzysztof Skiba od kilku lat układa sobie życie na nowo. Po 34 latach latach rozwiódł się z żoną Renatą, którą, jak zrelacjonowała mediom kobieta, zdradził z dużo fotomodelką Karoliną. To popsuło relacje całej rodziny Skibów. W 2023 roku lider Big Cyca stanął na ślubnym kobiercu z nowa ukochaną. Jego synów 37-letniego Tymoteusza i 26-letniego Tytusa zabrakło na uroczystości. Nie zostali na nią nawet zaproszeni. Nikt nie spodziewał się jednak, że kontakty gwiazdora z synami pogorszyły się tak, że nigdy nie poznali oni nawet nowej ukochanej ojca.

Krzysztof Skiba zapytany w najnowszym wywiadzie o to, czy jego synowie znają Karolinę, odpowiedział wprost: - Nie.

A dopytany, czy chciałby, żeby się to zmieniło, natychmiast urwał wątek. - Nie chciałbym rozwijać tego tematu – powiedział stanowczo w rozmowie ze Światem Gwiazd.

O braku kontaktu z ojcem głośno i surowo mówi od początku jego młodszy syn Tytus.

W tym samym wywiadzie chłopak zasugerował, że jego ojciec chciał ocieplić swój wizerunek, gdy publicznie w mediach wsparł go, gdy wyznał, że jest biseksualny. - Myślę, że mogło to być ratowaniu wizerunku – powiedział Tytus bez ogródek.

Krzysztof Skiba nadal publicznie broni syna.

Nie wyobrażam sobie innej sytuacji, żeby nie stanąć w obronie syna. To dziś coś oczywistego, że ludzie są różni i my, jako społeczeństwo dosyć konserwatywne i żyjące często w obyczajowym zacofaniu, przyjąć do wiadomości, że obowiązuje poszanowanie każdej jednostki, każdy ma prawo do szczęścia i to, jak ktoś się kocha i z kim, to jest jego prywatna sprawa