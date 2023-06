Nie żyje Krzysztof Olesiński - wieloletni basista zespołu Maanam. Muzyk zmarł nagle w wieku 70 lat

Na profilu grupy Ex Maanam na Facebooku informacja o śmierci muzyka pojawiła się w poniedziałek, 19 czerwca w godzinach przedpołudniowych: "Ze smutkiem informujemy, że wczoraj w Londynie zmarł nagle w wieku 70 lat Krzysztof Olesiński, były basista zespołu Maanam, brat Ryszarda. Rodzinie i bliskim składamy szczere kondolencje" - napisali artyści.

Krzysztof Olesiński przez 12 lat był basista Maanamu

Krzysztof Olesiński był znakomitym gitarzystą basowym. Debiutował w stworzonym wraz z bratem - Ryszardem zespole Piknik. Potem obaj współpracowali z Maanamem. Basista związany był z zespołem przez 12 lat - nagrał z nim debiutancką płytę i wystąpił w 1980 r. na festiwalu w Opolu. Współpracował z Maanamem w latach 1979-80 oraz od 1992 do 2003 r. Razem wydali 10 płyt i zagrali dziesiątki koncertów. Po nagraniu z formacją debiutanckiej płyty odszedł co prawda z zespołu, by dołączyć do grupy Laboratorium, jednak po rozpadzie tegoż, w 1992 r. wrócił do Mannamu, by święcić z nim największe sukcesy przez kolejnych 11 lat. Po przejściu na emeryturę, w 2006 r wyjechał do Londynu, gdzie pracował jako dyrektor artystyczny w telewizji TVPL.tv.

Zobacz galerię: Wzruszający pogrzeb gwiazdy serialu „Czterej pancerni i pies”! Grób tonął w kwiatach

Tak wygląda grób Kory kilka dni po Wszystkich Świętych. Wzruszający widok Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.