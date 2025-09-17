Tak teraz wygląda grób Kasi Stoparczyk. Na prywatnym pochówku byli tylko najbliżsi

Katarzyna Stoparczyk odeszła na zawsze. 17 września pożegnano ją uroczystą mszą żałobną. Po wspólnych modlitwach i wzruszających przemówieniach nadszedł czas na odprowadzenie prochów Kasi na miejsce spoczynku. Ta część ceremonii pogrzebowej była zarezerwowana tylko dla rodziny i innych osób wyjątkowo bliskich tragicznie zmarłej dziennikarce. Po godzinie 17 można było jednak odwiedzić grób i pożegnać się z Kasią na cmentarzu.

Pogrzeb Katarzyny Stoparczyk był nietypowy, bo podzielony na dwie części - publiczną oraz prywatną. Podczas mszy Kasię mogli pożegnać wszyscy, którzy ją lubili, cenili, dla których była ważna - bez względu na to, czy ją znali osobiście, czy jedynie z anteny radia. Kiedy msza, którą odprawiano w kościele rektoralnym pw. św. Jacka przy ul. Freta 10 w Warszawie, zakończyła się gromkimi brawami, rodzina dziennikarki udała się na cmentarz.

Pochówek Stoparczyk odbył się w intymnej atmosferze. Właśnie na tym zależało najbliższym.

Prywatny pochówek Kasi Stoparczyk

Pochówek miał być wydarzeniem w pełni prywatnym, dlatego rodzina poprosiła, aby osoby, które chciałaby pożegnać Stoparczyk również na cmentarzu, przybyły na niego po godzinie 17.

W pochówku nie uczestniczyli wielbiciele Kasi, a tylko bliskie grono rodziny oraz znajomych. Kiedy druga część dobiegła końca, urna z progami trafiła do grobu, a rodzina i przyjaciele dziennikarki odeszli, wówczas grób Stoparczyk mogli odwiedzić postronni.

Tak teraz wygląda grób Stoparczyk

Grób dziennikarki jest otoczony kwiatowymi wieńcami, a przy nich znalazło się miejsce na jej kolorowe, pełne radości zdjęcia. W centralnej części umieszczono krzyż i mniejsze zdjęcie Stoparczyk z datami urodzin oraz śmierci. Po bokach stoją kwiatowe serca z czerwonych róż - od męża i synów oraz rodziców Kasi. Grób udekorowano czerwoną tkaniną i lampionami.

Katarzyna spoczęła niedaleko Kory, groby dzieli ledwie kilka metrów, i kilkadziesiąt metrów od grobu Stanisława Sojki, którego dziennikarka we wzruszających słowach żegnała 2 tygodnie przed własną śmiercią.

